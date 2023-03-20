Fran\u00E7ois\u0020Villeroy\u0020De\u0020Galhau\u0020\u0028banque\u0020De\u0020France\u0029\u0020D\u00E9clare\u0020Que\u0020Le\u0020Ra\u2026.FRAN\u00C7OIS\u0020VILLEROY\u0020DE\u0020GALHAU\u0020\u0028BANQUE\u0020DE\u0020FRANCE\u0029\u0020D\u00C9CLARE\u0020QUE\u0020LE\u0020RAPPROCHEMENT\u0020DE\u0020CREDIT\u0020SUISSE\u0020ET\u0020UBS\u0020EST\u0020\u0022UNE\u0020SOLUTION\u0020BIENVENUE\u0022\u0020\u002D\u0020LE\u0020MONDE\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...