FRANCE-INDICATEUR COMPOSITE DU CLIMAT DES AFFAIRES À 102 POINTS EN AVRIL, 103 (NON RÉVISÉ) EN MARS - INSEE

France\u002Dindicateur\u0020Composite\u0020Du\u0020Climat\u0020Des\u0020Affaires\u0020\u00E0\u0020102\u0020Points\u0020En\u0020Avril,\u0020103\u0020\u0028non\u0020R\u00E9vis\u00E9\u0029\u0020En\u0020Mars\u0020\u002D\u0020Insee.FRANCE\u002DINDICATEUR\u0020COMPOSITE\u0020DU\u0020CLIMAT\u0020DES\u0020AFFAIRES\u0020\u00C0\u0020102\u0020POINTS\u0020EN\u0020AVRIL,\u0020103\u0020\u0028NON\u0020R\u00C9VIS\u00C9\u0029\u0020EN\u0020MARS\u0020\u002D\u0020INSEE\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...