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FRANCE-INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE POUR LE MOIS DE JUIN EN BAISSE DE QUATRE POINTS DANS L'INDUSTRIE À 95, UN PLUS BAS DEPUIS JUILLET 2013, STABLE DANS LES SERVICES À 100 ET EN RECUL D'UN POINT DANS LE BÂTIMENT, À 104

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08/07/2019 | 08:30

FRANCE-INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE POUR LE MOIS DE JUIN EN BAISSE DE QUATRE POINTS DANS L'INDUSTRIE À 95, UN PLUS BAS DEPUIS JUILLET 2013, STABLE DANS LES SERVICES À 100 ET EN RECUL D'UN POINT DANS LE BÂTIMENT, À 104

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