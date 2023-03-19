FRANCE- MACRON SOUHAITE QUE LA REFORME DES RETRAITES "PUISSE ALLER AU BOUT DE SON CHEMINEMENT DÉMOCRATIQUE" - AFP

France\u002D\u0020Macron\u0020Souhaite\u0020Que\u0020La\u0020Reforme\u0020Des\u0020Retraites\u0020\u0022puisse\u0020Aller\u0020Au\u0020Bout\u0020De\u0020Son\u0020Cheminement\u0020D\u00E9mocratique\u0022\u0020\u002D\u0020Afp.FRANCE\u002D\u0020MACRON\u0020SOUHAITE\u0020QUE\u0020LA\u0020REFORME\u0020DES\u0020RETRAITES\u0020\u0022PUISSE\u0020ALLER\u0020AU\u0020BOUT\u0020DE\u0020SON\u0020CHEMINEMENT\u0020D\u00C9MOCRATIQUE\u0022\u0020\u002D\u0020AFP\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...