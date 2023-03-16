France\/retraites\u002Dla\u0020Premi\u00E8re\u0020Ministre\u0020A\u0020Demand\u00E9\u0020Au\u0020Pr\u00E9sident\u0020De\u2026.FRANCE\/RETRAITES\u002DLA\u0020PREMI\u00C8RE\u0020MINISTRE\u0020A\u0020DEMAND\u00C9\u0020AU\u0020PR\u00C9SIDENT\u0020DE\u0020POUVOIR\u0020ENGAGER\u0020LA\u0020RESPONSABILIT\u00C9\u0020DE\u0020SON\u0020GOUVERNEMENT\u0020SUR\u0020LE\u0020TEXTE\u0020ISSU\u0020DE\u0020LA\u0020COMMISSION\u0020MIXTE\u0020PARITAIRE\u002DELYS\u00C9E\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...