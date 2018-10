FRANCE SBF 120 : Les Tops et les Flops 2018 0 0 01/10/2018 | 08:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Un tableau vaut parfois mieux qu'un discours pour illustrer les tops et les flops 2018 sur le SBF120 après neuf mois de cotations. Sartorius Stedim Biotech est intouchable et devance un quintet dont les gains atteignent 45% : Ubisoft, Dassault Systèmes, SES et EDF. A la baisse, Technicolor poursuit sa descente aux enfers tandis que Nexans a manqué son opération séduction-redressement. Iliad et Altran, habitués aux sommets, sont tombés de leur piédestal.

Principales variations du SBF120 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Principales variations du SBF120 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue