Berenberg a relevé sa cible de 70,95 à 74,80 euros sur le titre Fresenius, tout en maintenant sa recommandation d’Achat. Alors que débute le second semestre 2019 et que se rapproche le début de l'année 2020, le bureau d’étude anticipe une meilleure performance de Kabi North America et une meilleure visibilité sur les perspectives de marge de l'activité hospitalière allemande.