FSMA Autorité des services et march&eacut : La FSMA ouvre un call center pour les questions relatives aux mesures liées au Coronavirus

Plusieurs mesures visant à atténuer l'impact de la crise du coronavirus sur les consommateurs, les indépendants et les entreprises ont été annoncées. Ces mesures émanent aussi bien des autorités que du secteur bancaire et du secteur de l'assurance. Toute question à ce sujet peut dès aujourd'hui être adressée à un call center mis en place par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Ces mesures sont destinées aux personnes et entreprises touchées financièrement par la crise du coronavirus et prévoient par exemple un report de paiement des sommes liées à un emprunt hypothécaire, un report de paiement des impôts et un report de paiement des primes d'assurance et des contributions pour les pensions du deuxième pilier.

En tant qu'autorité de contrôle notamment en charge de la protection des consommateurs, la FSMA a mis en place un call center pour tous ceux qui se posent des questions sur ces mesures. Le call center fournira des réponses à un certain nombre de questions et renverra, pour certains sujets, vers les instances qui ont mis des informations plus détaillées à la disposition du public.

Alexander De Croo, vice-Premier Ministre et ministre des Finances : « Les pouvoirs publics et le secteur bancaire ont pris des mesures importantes pour protéger les consommateurs, les indépendants et les entreprises des dommages économiques causés par la crise du coronavirus. Des mesures inédites ont été mises en œuvre pour les aider à traverser cette crise. Il est crucial que des informations correctes et claires puissent être fournies au sujet de ces mesures, c'est pourquoi je salue cette initiative de la FSMA. ».

« Les consommateurs ont besoin d'informations correctes au sujet des différentes mesures de soutien qui doivent permettre à la population et au monde de l'entreprise de faire face aux défis que pose la crise du coronavirus sur le plan financier et économique. Par le biais de la mise en place de ce call center, la FSMA fournit une contribution importante pour aider les consommateurs », indique Nathalie Muylle, ministre de l'Economie et des Consommateurs.

Ministre des Pensions Daniel Bacquelaine : « Je me réjouis de la création de ce helpdesk par la FSMA qui permettra de répondre aux craintes de nos concitoyens, et plus particulièrement aux questions liées à l'impact de la crise corona sur leur pension complémentaire. »

« Il est important, en ces temps difficiles, de pouvoir s'adresser directement et aisément à une instance publique qui fournit des informations correctes et neutres et qui peut également aiguiller tout un chacun vers l'interlocuteur approprié », a déclaré Jean-Paul Servais, président de la FSMA.

Les collaborateurs du call center de la FSMA répondront en premier lieu aux questions posées sur les mesures prises récemment. Pour les questions souvent posées au call center, des informations supplémentaires seront également publiées sur le site web de la FSMA. Sur la base des questions reçues, une concertation régulière quant aux tendances constatées sera entretenue avec les ministres compétents, les associations professionnelles du secteur financier et les organisations représentatives des consommateurs.

Le call center est joignable à partir du mercredi 15 avril 2020, soit par écrit via un formulaire de contact, soit par téléphone chaque jour ouvrable entre 8 h et 18 h aux numéros mentionnés sur le site web de la FSMA.