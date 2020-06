FSMA Autorité des services et march&eacut : Présentation du rapport annuel 2019

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) publie aujourd'hui son rapport annuel 2019. Elle saisit l'occasion de cette publication pour commenter l'impact de la crise du coronavirus notamment sur les fonds d'investissement et sur les fonds de pension et pour exposer les actions qu'elle a entreprises dans le contexte de cette crise.

La FSMA a pour mission essentielle de contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et de veiller à la transparence des marchés financiers. Ses domaines de compétence s'articulent autour de six axes : le contrôle des produits financiers, le contrôle du respect des règles de conduite, la surveillance des marchés, le contrôle des prestataires de services financiers et des intermédiaires, le contrôle des pensions complémentaires et la contribution à l'éducation financière du public.

Pendant la crise du coronavirus, la FSMA s'est particulièrement attachée à suivre l'impact de cette crise sur les fonds d'investissement et les fonds de pension belges, dont elle a intensifié la surveillance. Cet exercice a révélé que c'est à la mi-mars que les fonds d'investissement ont subi les répercussions les plus importantes de la crise : la valeur de leurs actifs accusait alors une baisse de 16 % par rapport à celle notée fin 2019. La situation s'est ensuite rétablie. Au début du mois de juin, le repli des actifs des fonds d'investissement n'était plus que de 4 % par rapport à la fin de l'année 2019. Quant aux taux de couverture moyens des fonds de pension, ils ont également bien résisté. Début juin, la couverture des engagements à court terme et à long terme de ces fonds s'élevait respectivement à 144 % et 117 %, contre 153 % et 124 % fin 2019.

Outre une surveillance stricte des marchés financiers, la FSMA a veillé à fournir la guidance nécessaire aux entités soumises à son contrôle et à informer les consommateurs. Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la FSMA a lancé, la semaine dernière, une campagne contre les fraudes à l'investissement en ligne. Les fraudeurs n'hésitent en effet pas à exploiter l'actualité autour de la pandémie de Covid-19 pour faire de nouvelles victimes. De plus amples informations sur cette campagne sont fournies dans un communiqué de presse distinct.

La crise du coronavirus a obligé la FSMA à reporter l'ouverture du Wikifin Lab, le nouveau centre d'éducation financière. Ce centre, conçu pour être entièrement digital et interactif, est fin prêt à recevoir les premiers élèves de l'enseignement secondaire. Afin de donner un avant-goût du Wikifin Lab, le rapport annuel de la FSMA est illustré de photos prises sur place.

Le rapport annuel est consultable sur le site web de la FSMA.