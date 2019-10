FSMA Autorité des services et march&eacut : Rapport bisannuel concernant la pension complémentaire des travailleurs indépendants et des dirigeants d'entreprise indépendants

La FSMA publie son rapport bisannuel concernant la pension complémentaire des travailleurs indépendants et des dirigeants d'entreprise indépendants. Ce rapport couvre la période 2016-2017.

La loi relative à la pension complémentaire des indépendants (LPCI) et la loi relative à la pension complémentaire des dirigeants d'entreprise (LPCDE) régissent et encadrent la constitution de ces pensions. La FSMA suit l'évolution de ces dernières et publie tous les deux ans un rapport à ce sujet.

Le dernier rapport décrit les événements observés au cours de la période 2016-2017 et présente la situation au 1er janvier 2018. Les principales constatations sont reproduites ci-dessous.

Au 1er janvier 2018, on dénombre 476.022 travailleurs indépendants ayant souscrit un contrat sous le régime de la LPCI et 218.518 dirigeants d'entreprise affilés à un contrat sous le régime de la LPCDE. Il s'agit, de part et d'autre, d'une augmentation d'environ 5 % par rapport au 1er janvier 2016.

Environ 55 % des indépendants à titre principal constituent une pension complémentaire sous le régime de la LPCI ou de la LPCDE. La plupart d'entre eux sont des hommes.

A la date du 1er janvier 2018, il existe 636.229 contrats LPCI et 294.002 contrats LPCDE. Un quart des travailleurs indépendants et des dirigeants d'entreprise possèdent plusieurs contrats.

A cette même date, les réserves constituées sous le régime de la LPCI se chiffrent à 7,5 milliards d'euros, tandis que celles constituées sous le régime de la LPCDE s'établissent à 17,4 milliards d'euros. Il s'agit, pour chacun des régimes, d'une croissance de 16 % par rapport au 1er janvier 2016.

En 2017, le montant versé lors de la liquidation d'un contrat LPCI s'élevait en moyenne à 28.769 euros, celui versé lors de la liquidation d'un contrat LPCDE atteignant en moyenne 114.500 euros.

Ce rapport est consultable sur le site web de la FSMA www.fsma.be dans la rubrique « Pensions ».