FTSE 100 : Allianz en passe de devenir le 2e assureur en Grande-Bretagne

Ces deux opérations feront du groupe allemand le deuxième plus grand assureur en Grande-Bretagne avec un montant de primes brutes émises de plus de 4 milliards de livres et une part de marché de 9%.

Allianz UK va racheter une participation de 51% dans LV GIG pour un montant pouvant atteindre 578 millions de livres à Liverpool Victoria Friendly Society (LVFS).

La filiale britannique d'Allianz va également reprendre les activités d'assurance générale de Legal & General pour 242 millions d'euros, ont dit les deux groupes vendredi.

Ces transactions, qui devraient être finalisées cette année, vont permettre à Allianz de figurer parmi les quatre principaux assureurs en Grande-Bretagne, avec 12 millions de clients.

"Avec ces deux opérations, nous sommes heureux de démontrer notre engagement futur envers le marché britannique", a déclaré Niran Peiris, membre du directoire d'Allianz SE.

Le projet est de regrouper les activités de LV et de Legal & General", a précisé le groupe.

(Vera Eckert et Rachel Armstrong, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)

