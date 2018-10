FTSE 100 : Amazon se renforce au Royaume-Uni, crée 1.000 emplois

Six cents postes seront créés à Manchester et le géant américain du commerce en ligne va rajouter respectivement 250 et 180 ingénieurs à ses centres existants d'Edimbourg et de Cambridge.

"Ce sont des emplois de la Silicon Valley en Grande-Bretagne qui viennent encore sceller nos engagements de long terme au Royaume-Uni", a déclaré Doug Gurr, le patron de la filiale britannique d'Amazon.

Amazon, comme ses compatriotes Facebook, Google et Apple, continue d'investir au Royaume-Uni en dépit des incertitudes causées par le Brexit.

Depuis 2010, le groupe de Jeff Bezos dit avoir investi plus de 9,3 milliards de livres (10,6 milliards d'euros) dans le pays, où il prévoit d'employer 27.500 personnes d'ici la fin de l'année.

(Paul Sandle, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -1.55% 1770.72 50.58% FTSE 100 INDEX 0.28% 7234.11 -5.90%