FTSE 100 : Aviva se réorganise au Royaume-Uni et supprime 1.800 emplois

Dans un communiqué publié jeudi avant une journée investisseurs, le groupe a ajouté qu'il ferait 300 millions de livres (339 millions d'euros) d'économies de coûts sur trois ans.

La base de coûts était de quatre milliards de livres en 2018, a précisé une porte-parole d'Aviva.

Le titre gagnait 0,95% en matinée à la Bourse de Londres après ces annonces, alors que l'indice regroupant les valeurs européennes de l'assurance prenait 0,23%.

L'assureur va réexaminer ses activités d'assurances vie et non-vie au Royaume-Uni. Ses activités numériques britanniques, seront intégrées à son segment d'assurance dommages.

"Aujourd'hui est la première étape de notre plan visant à rendre Aviva plus simple, plus compétitif et plus commercial", a déclaré le nouveau directeur général du groupe, Maurice Tulloch, cité dans le communiqué. "Réduire les coûts d'Aviva est essentiel."

Aviva emploie 30.000 personnes et ses marchés internationaux incluent le Canada, la France, l'Irlande et l'Asie.

Le groupe a déclaré que ses activités jusqu'ici en 2019 étaient en phase avec celles de 2018 et a réaffirmé son engagement dans une politique d'augmentation progressive du dividende.

(Carolyn Cohn, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AVIVA 1.34% 416.2 9.35% FTSE 100 INDEX 0.28% 7234.11 0.00%