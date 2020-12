FTSE 100 : Deutsche Post suspend les livraisons de colis en Grande-Bretagne

BERLIN (Reuters) - Deutsche Post DHL a annoncé lundi qu'elle interrompait toutes les livraisons de colis à la Grande-Bretagne en raison des restrictions de transport mises en place par de nombreux pays, consécutives à une nouvelle souche apparemment plus virulente du coronavirus.

Tout comme l'Allemagne, de nombreux pays ont suspendu leurs liaisons de transport avec le Grande-Bretagne après l'annonce qu'une nouvelle variante du virus semblait se propager beaucoup plus rapidement que les précédentes. Les blocages se sont traduits par l'accumulation de marchandises dans les ports britanniques, dont certains ont dû fermer.

"Malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter complètement les livraisons de colis et de lettres contenant des marchandises vers la Grande-Bretagne et l'Irlande jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Deutsche Post. Les lettres et cartes postales continueront d'être livrées, a ajouté la société allemande.

(Thomas Escritt, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)