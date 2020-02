FTSE 100 Index : AstraZeneca et RBS pèsent sur le FTSE 100

Le Footsie perdait 0,2% dans la matinée du 14 février, ce qui risque d'entraîner une légère performance négative sur la semaine outre-Manche. Le pic du coronavirus n'a pas encore été atteint. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avait prévenu la semaine dernière que l'impact économique du virus en Chine pourrait se propager dans le monde entier.

Le FTSE 100, plus exposé aux prix des matières premières, est à la traîne en Europe, car les investisseurs craignent l'impact du ralentissement chinois. Dans l'actualité, AstraZeneca perd plus de 5% après des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes. Pas mieux du côté de Royal Bank of Scotland, en retrait de 5% après l'annonce d'un important virage stratégique et d'un changement de patronyme, puisque l'établissement s'appellera NatWest.

La foncière logistique Segro a en revanche publié au-dessus des attentes, ce qui lui permet de gagner 2,2%. Parmi les acteurs plus modestes, Trifast chute de 6% après avoir averti pour la deuxième fois sur ses bénéfices annuels en raison de la détérioration des conditions du marché. La société Mosman Oil s'effondre de 30 % après avoir annoncé une levée de fonds.