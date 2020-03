FTSE 100 Index : Le FTSE expulse NMC Health du FTSE 100

Les actions de NMC ,basée à Abu-Dhabi, ont perdu environ deux tiers de leur valeur depuis que le vendeur à découvert américain Muddy Waters a remis en question la véracité et la sincérité des comptes de la société à la fin de l'année dernière. La Financial Conduct Authority britannique a également ouvert une enquête sur NMC à la suite de la suspension des cotations le 27 février.

Le FTSE Russell a également supprimé Kingfisher et TUI de l'indice FTSE 100 et a ajouté Fresnillo, Intermediate Capital Group et Pennon.