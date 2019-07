FTSE 100 : Jaguar Land Rover produira en Grande-Bretagne des voitures électriques

Le premier constructeur automobile britannique, qui a fabriqué 30% des 1,5 million de véhicules produits en Grande-Bretagne l'an dernier, va construire des modèles électrifiés, notamment sa berline de luxe XJ, dans son usine de Castle Bromwich, dans le centre de l'Angleterre.

"L'avenir de la mobilité est électrique et, en tant que société britannique visionnaire, nous sommes déterminés à produire notre prochaine génération de véhicules zéro émission au Royaume-Uni", a déclaré Ralf Speth, directeur général de la filiale de l'indien Tata Motors,

La décision de Jaguar Land Rover contraste avec les annonces récentes de fermeture de sites prévues par Honda et Ford, qui portent un coup dur à l'industrie automobile britannique.

JLR a cependant mis en garde contre Brexit sans accord et souligné l'importance d'un commerce sans entrave avec l'Union européenne, faisant ainsi écho aux avertissements du secteur sur le risque que font peser des barrières douanières et un excès de bureaucratie sur la production.

PEU DE MARGE DE MANOEUVRE AILLEURS

Pour améliorer la productivité du site, le constructeur a signé un accord avec les ouvriers de Castle Bromwich faisant passer la semaine de travail de cinq à quatre jours avec le même nombre d'heures.

Trois des quatre usines automobiles de JLR en Europe sont situées en Grande-Bretagne, ce qui lui donne peu de marges de manoeuvre ailleurs. La quatrième usine est en Slovaquie et a été inaugurée seulement l'an dernier.

"Nous réalisons cet investissement car l'incertitude persistante autour du Brexit ne nous laisse pas le choix, nous avons dû prendre une décision pour nos employés et notre activité", a déclaré JLR.

"Nous sommes attachés au Royaume-Uni comme à notre maison et nous nous battrons pour y rester, mais un bon accord est nécessaire."

Boris Johnson et Jeremy Hunt, les deux derniers candidats à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques, ont promis que le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne au plus tard le 31 octobre, avec ou sans accord.

En janvier, Jaguar Land Rover avait annoncé qu'il allait réduire d'environ 10% ses effectifs, soit 4.500 postes, essentiellement en Grande-Bretagne, pour faire face au ralentissement du marché en Chine et au plongeon de la demande pour les véhicules diesel.

Le constructeur veut électrifier tous ses nouveaux modèles à compter de 2020 et a invité le gouvernement britannique à accroître la production de batteries dans le pays afin que la Grande-Bretagne ne soit pas la traîne dans la course pour les véhicules sans émission.

Le ministre des entreprises Greg Clark a déclaré que le gouvernement faisait tout son possible pour atteindre cet objectif.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

par Costas Pitas