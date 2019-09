FTSE 100 : La SNCF confirme un projet d'alliance entre Eurostar et Thalys

Selon le quotidien Les Echos, ce projet baptisé "Greenspeed" permettrait, en rapprochant les deux réseaux, en simplifiant les correspondances et en proposant des billets "bout-en-bout", d'augmenter sensiblement le trafic.

Actuellement à 18,5 millions de clients (11 pour Eurostar, 7,5 pour Thalys), la SNCF vise un trafic de près de 30 millions de passagers d’ici 2030.

La SNCF, qui détient 55% du capital d'Eurostar, et 60% de Thalys, entend rester majoritaire dans le nouvel ensemble, ajoute Les Echos.

"La mise en commun de leurs ressources, notamment de leurs flottes et de leurs systèmes d’information et de distribution, permettrait d’atteindre une efficacité économique et environnementale accrue, au service du développement des offres commerciales et au bénéfice des clients, avec à terme, l’ambition de relier encore plus de villes européennes entre elles", déclare la SNCF dans un communiqué.

Il faudra encore convaincre les actionnaires minoritaires, souligne Les Echos. La caisse des dépôts du Québec et le fonds Hermès Infrastructure détiennent 40% d'Eurostar, les 5% restants étant contrôlés par la Société des chemins de fer belges, qui détient également 40% de Thalys.

(Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)