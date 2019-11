FTSE 100 : La production industrielle inférieure aux attentes en septembre

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul de 0,2% seulement.

La production manufacturière a baissé de 0,4% par rapport à août alors que le consensus la donnait en repli de 0,3% seulement.

Sur un an, la production industrielle accuse une baisse de 1,4% et la production manufacturière un recul de 1,8%.

Tableau

* LA CROISSANCE A RALENTI À 1,0% SUR UN AN AU T3

La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre pour tomber, en rythme annuel, à son plus bas niveau depuis près de dix ans, le ralentissement économique mondial et les inquiétudes liées au Brexit ayant affecté les investissements des entreprises et le secteur manufacturier.

La croissance annuelle du PIB est ressortie à 1,0% contre 1,3% au deuxième trimestre et 1,1% anticipé par les économistes interrogés par Reuters, a annoncé l'Office national de la statistique (ONS) vendredi.

Il s'agit du chiffre le plus faible depuis le premier trimestre 2010.