FTSE 100 : Le sterling pourrait prendre 3% en cas d'accord sur le Brexit

Tout dépendra donc de la capacité de la capacité de la Première ministre, Theresa May, à faire avancer les discussions en cours après les multiples blocages subi à la Chambre des communes ces derniers mois.

"Un assouplissement de la politique budgétaire et un accord sur le Brexit pourraient conduire à une hausse des taux d'intérêt et faire monter la livre", explique Thomas Pugh, de Capital Economics.

Dans le cas où Londres demanderait un long report du Brexit, la livre pourrait gagner environ 1,75% selon cette enquête, menée du 1er au 4 avril.

"Les nuages politiques pourraient obscurcir les perspectives de la livre sterling pendant encore un bon moment", estime toutefois Jane Foley, de Rabobank.

Selon la synthèse des réponses des près de 70 responsables de stratégies devises interrogés, la livre devrait s'échanger à 1,32 dollar à l'horizon d'un mois, à 1,35 dans six mois et 1,38 dans un an, des prévisions qui suggèrent que l'hypothèse d'un Brexit désordonné n'est pas celle que privilégie le marché.

Mais l'incertitude reste bel et bien présente puisque les estimations à un an sont très diverses, allant de 1,27 à 1,56 dollar.

La livre sterling se traitait juste en dessous de 1,31 dollar en début de séance vendredi. Elle a perdu un peu plus de 10% de sa valeur par rapport à son niveau d'avant le référendum de juin 2016.

Si le marché s'attend à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) relève son taux directeur à la fin de cette année puis au deuxième semestre 2020, cela ne devrait pas suffire à donner un avantage au sterling face à l'euro: que ce soit à un mois, à trois mois, à six mois ou à un an, la monnaie unique devrait rester globalement stable, autour de 85 pence.

Elle s'affichait à 85,74p en début de séance vendredi.

(Jonathan Cable; Marc Angrand pour le service français)