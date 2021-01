FTSE 100 : Nouveau plan d'aide aux entreprises en Grande-Bretagne

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé mardi un nouveau plan en de 4,6 milliards de livres (5,1 milliards d'euros) pour aider les entreprises à faire face au troisième confinement annoncé la veille par le Premier ministre Boris Johnson pour enrayer l'épidémie de COVID-19.

Les aides seront accordées aux secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et des loisirs à hauteur de 9.000 livres (près de 10.000 euros) par entreprise, a précisé le ministre des Finances, Rishi Sunak.

"Cela aidera les entreprises à traverser les mois à venir et surtout à maintenir les emplois, afin que les travailleurs puissent être prêts à revenir lorsqu'elles pourront rouvrir", a-t-il déclaré.

En plus de ces subventions, qui représentent environ quatre milliards de livres, le gouvernement allouera 594 millions de livres à l'Ecosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord.

"Ce nouveau programme de subventions est le bienvenu et contribuera en quelque sorte à rassurer les entreprises les plus touchées", a réagi Roger Barker au de l'Institute of Directors, une organisation patronale.

Rishi Sunak avait indiqué en novembre que les mesures prises pour soutenir l'économie représenteraient environ 280 milliards de livres (310 milliards d'euros) pour exercice fiscal en cours.

(Andy Bruce, version française Jean-Philippe Lefief)