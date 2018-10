FTSE 100 : Production automobile britannique en baisse de 16,8% en septembre

La production s'est établie à 127.051 unités le mois dernier, avec une demande intérieure en recul de 19%, a annoncé la SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders). Les exportations ont diminué de 16,2%.

L'entrée en vigueur au 1er septembre du protocole de tests WLTP (Worldwide harmonised light vehicle test) dans l'Union européenne a contraint des constructeurs à stopper la livraison de certains modèles qui n'avaient pas été homologués à temps.

A un peu plus de cinq mois du retrait britannique de l'Union européenne, l'industrie automobile britannique s'inquiète aussi des conséquences que pourrait avoir un Brexit sans accord entre Londres et Bruxelles, avec de potentiels contrôles et tarifs douaniers.

"Ce fut une année agitée et l'industrie a besoin de stabilité, ce qui paraît inaccessible au vu du manque d'avancée des négociations sur le Brexit", a commenté le directeur général de la SMMT, Mike Hawes.

(Costas Pitas; Jean Terzian pour le service français)