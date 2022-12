FTX Japan rendra ses actifs aux clients à partir de février

FTX Japan développe un système avec lequel les clients peuvent retirer des actifs via le site Web de Liquid Japan, une bourse de crypto-monnaies qu'elle a achetée en février de cette année.

"Nous nous excusons profondément pour les gros problèmes causés par la suspension prolongée des services de retrait de la monnaie légale ainsi que des crypto-actifs", a déclaré FTX Japan dans un communiqué.

FTX s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites en novembre et son fondateur Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général, après que la plus grande explosion du secteur des crypto-monnaies ait suscité des appels à une réglementation plus stricte.