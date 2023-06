Un nouveau rapport d'enquête sur la défunte plateforme FTX et son fonds spéculatif, Alameda Research, fait la lumière sur des pratiques frauduleuses présumées. Le rapport, publié par John J. Ray III et son équipe de restructuration de FTX, expose un réseau complexe de malversations qui auraient été menées par le PDG et cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

La course à l’ETF Spot Bitcoin se poursuit aux Etats-Unis

Fidelity Investments et Ark Invest se disputent pour obtenir l'approbation de la SEC pour leur propre ETF Bitcoin au comptant (Spot). Fidelity, déjà investi dans les cryptomonnaies depuis 2018, se lance à nouveau dans la course après un premier refus en 2022. Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, attend une réponse à sa demande en août, ce qui la place pour l'instant en tête. Cette concurrence illustre l'intérêt croissant de Wall Street ces dernières semaines, pour l'obtention du premier ETF Bitcoin au comptant (Spot).

MicroStrategy continue d’accumuler des bitcoins

Entre avril 2023 et aujourd'hui, MicroStrategy a acquis plus de 12 000 bitcoins pour un total dépassant les 347 millions de dollars, portant leur bilan à plus de 152 000 BTC. Cela représente plus de 0,7% du total des bitcoins en circulation. Cela témoigne de la confiance absolue de la société envers l'évolution future du bitcoin.

Fin de la collaboration entre Paysafe et Binance.

Binance a annoncé que son partenaire, Paysafe, mettra fin à sa collaboration pour les virements SEPA en euros à partir du 25 septembre. Cela n'affectera cependant pas beaucoup les utilisateurs de la plateforme de cryptomonnaies, car les services de retrait resteront fonctionnels. Les utilisateurs devront utiliser de nouvelles coordonnées bancaires pour effectuer des dépôts en euros après cette date. Binance n'a pas précisé les raisons de la fin du partenariat avec Paysafe ni nommé un éventuel nouveau partenaire.

Mastercard présente le Multi-Token Network

Mastercard a dévoilé son projet Mastercard Multi-Token Network (MTN), un hub dédié à la création de services financiers sur la blockchain, visant à faciliter l'interopérabilité entre différentes blockchains. La plateforme s'appuie sur les normes de Mastercard Crypto Credential et permettra aux services de communiquer entre différentes blockchains. Mastercard prévoit de tester cette solution en version bêta au Royaume-Uni, en se concentrant sur des dépôts bancaires tokenisés. Le projet MTN est l'un des efforts les plus ambitieux de Mastercard dans le domaine des actifs numériques.

SAP travaille sur les paiements transfrontaliers en stablecoins

SAP, le géant des logiciels d'entreprise, développe un logiciel pour faciliter les paiements transfrontaliers en stablecoins. Ce logiciel, appelé "SAP Digital Currency Hub", sera intégré à la suite des systèmes ERP de SAP, qui fournira une interface blockchain tout en comptabilisant les transactions dans le bilan financier. Les stablecoins utilisés seront l'USDC et l'EUROC de Circle. Actuellement en phase de test, la solution permettra aux entreprises de faire des essais gratuits avec des valeurs fictives sur un testnet avant le déploiement complet dont la date n'a pas encore été annoncée.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

L'équipe de restructuration dirigée par John J. Ray III a publié un rapport accablant sur la plateforme de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue, et sur sa société sœur, Alameda Research. Le document brosse un tableau saisissant d'activités illicites de grande ampleur et affirme que les hauts responsables de FTX, notamment le cofondateur et PDG, Sam Bankman-Fried, étaient au courant de la disparition de fonds de clients depuis le mois d'août 2022.

Le rapport fait état de flux financiers entre des sociétés contrôlées par les proches associés de Bankman-Fried, révélant un réseau de fraude labyrinthique. Il affirme notamment que Bankman-Fried lui-même a joué un rôle déterminant dans cette escroquerie à grande échelle.





Le réseau tentaculaire derrière FTX

Une mise en garde avant d'aller plus loin : ces révélations sont basées sur les allégations des liquidateurs de FTX et feront l'objet de vérifications supplémentaires dans le cadre du procès pénal imminent contre Bankman-Fried, prévu pour le mois d'octobre.

Le rapport dissèque les transactions financières douteuses, telles que les 20 millions de dollars de fonds des clients de FTX qui ont été détournés vers “Guarding Against Pandemics (GAP)" une soi-disant organisation à but non lucratif dirigée par le frère de Bankman-Fried, Gabe. Cette allégation, si elle s'avère exacte, pourrait renforcer les soupçons quant à l'implication de la famille Bankman-Fried dans les activités frauduleuses signalées.

Le rapport décrit aussi des opérations qui ressemblent davantage à des écrans de fumée destinés à masquer l'utilisation abusive des fonds des clients, que d'authentiques transactions. Sous le couvert d'"investissements à risque", le rapport révèle que 450 millions de dollars de fonds de clients de FTX ont été acheminés vers une société appelée Modulo Capital, une entreprise fondée par des associés proches de Bankman-Fried, Duncan Rheingans-Yoo et Xiaoyun "Lilly" Zhang.

Le rapport des débiteurs fait également état de l'octroi de prêts personnels importants à des cadres de FTX, apparemment destinés à des dons politiques illégaux. Le document affirme qu'il ne s'agissait pas de véritables prêts, mais de mécanismes financiers conçus pour favoriser les activités frauduleuses. ILes dirigeants de FTX étaient déjà conscients, en août 2022, d'un déficit de plus de 8 milliards de dollars dans les fonds des clients. Ce déficit était astucieusement dissimulé sous un compte fictif désigné comme appartenant à "notre ami coréen".

Une autre preuve accablante est un accord, signé physiquement par Bankman-Fried, qui a été conçu pour masquer le flux illégal des fonds des clients de FTX à travers les comptes d'Alameda Research. Ce document, faussement daté du 1er juin 2019, serait potentiellement catastrophique pour la défense de Bankman-Fried lors de son procès pénal, car il témoigne de sa participation active à la fraude et de sa dissimulation.

Au final, ces révélations laissent entrevoir des perspectives encore plus sombres pour la situation juridique de Bankman-Fried. A l'approche de son procès, qui aura lieu en octobre, il apparaît que Bankman-Fried est désormais en très mauvaise position pour sa défense.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

Préparez-vous pour la bataille des métaverses (Wired, en anglais)

Il n’y aura plus jamais d’autre Second Life (The Atlantic, en anglais)

Les villes minières galloises avaient des monnaies alternatives il y a 200 ans - voici ce que le monde crypto pourrait apprendre (The Conversation, en anglais)

Grands gagants du boom du Bitcoin ; Le Web désordonné de FTX (The Information, en anglais)