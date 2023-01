FTX demande des décisions de justice sur la vente d'actifs et la confidentialité des clients

FTX demandera au juge des faillites américain John Dorsey, dans le Delaware, d'approuver les procédures de vente de ses filiales LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe, afin de lever des fonds pour ses clients, qui ont perdu potentiellement des milliards de dollars.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, 30 ans, a été inculpé de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs d'accusation de conspiration le mois dernier devant le tribunal fédéral de Manhattan pour avoir prétendument volé des dépôts de clients pour payer des dettes de son fonds spéculatif, Alameda Research, et pour avoir menti aux investisseurs en actions sur la situation financière de FTX. Il a plaidé non coupable.

Les quatre sociétés que FTX a l'intention de vendre sont relativement indépendantes du groupe FTX plus large, et chacune a ses propres comptes clients séparés et des équipes de gestion distinctes, selon les documents judiciaires de FTX.

La bourse de crypto-monnaies a déclaré qu'elle n'est pas engagée à vendre l'une des sociétés, mais qu'elle a reçu des dizaines d'offres non sollicitées. FTX s'attend à générer des offres supplémentaires en programmant des ventes aux enchères en février et mars.

Le syndic américain, un organisme de surveillance des faillites qui fait partie du ministère de la Justice, s'est opposé à la vente des sociétés affiliées avant qu'une enquête approfondie puisse être menée sur l'ampleur de la fraude de FTX prétendument réalisée par Bankman-Fried.

L'ancien milliardaire a reconnu des lacunes dans les pratiques de gestion des risques de FTX, mais a déclaré qu'il ne pensait pas être pénalement responsable.

En plus des fonds perdus par les clients, la faillite de la société a également coûté aux investisseurs en actions des milliards de dollars potentiels. Certains de ces investisseurs ont été divulgués dans un dépôt judiciaire lundi, notamment la star du football américain Tom Brady, l'ancienne épouse de Brady, le top model Gisele Bündchen et le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft.

FTX a demandé à garder secrets les noms de ses clients pendant au moins six mois, malgré les objections de sociétés de médias telles que le New York Times et le Trustee américain. FTX a déclaré qu'elle pourrait demander d'autres prolongations, sous réserve de l'examen du tribunal.

La société a fait valoir que les règles de faillite typiques qui exigent des divulgations sur les créanciers, y compris les 9,5 millions de clients, pourraient les exposer à des escroqueries, violer les lois sur la protection de la vie privée et permettre à des rivaux de les débaucher, ce qui minerait la valeur de FTX dans sa recherche d'acheteurs.

La demande de FTX a été soutenue par son comité officiel de créanciers et par des groupes ad hoc de clients de FTX.

Les entreprises de médias ont fait valoir que les créanciers ne devraient pas être autorisés à se battre anonymement sur le montant qu'ils devraient recevoir.