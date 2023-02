FTX obtient l'approbation du tribunal pour assigner le fondateur Bankman-Fried et d'autres initiés.

FTX, une bourse de crypto-monnaies autrefois dominante, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre, suite à des allégations selon lesquelles Bankman-Fried aurait utilisé l'argent des clients de FTX pour soutenir le bilan du fonds spéculatif Alameda Research, affilié à FTX. FTX a déclaré qu'elle avait besoin de plus d'informations de la part des anciens initiés, y compris de son fondateur inculpé, pour identifier les dépenses abusives qui pourraient être récupérées pour rembourser les clients de FTX.

Le juge de la faillite américain John Dorsey, qui supervise les procédures du chapitre 11 de FTX, a approuvé la demande de FTX d'émettre des citations à comparaître à Bankman-Fried, à ses parents Barbara Fried et Joseph Bankman, à son frère Gabriel Bankman-Fried, à l'ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, à l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et à l'ancienne directrice des opérations de FTX, Constance Wang.

FTX a déclaré dans les documents judiciaires déposés mercredi que la plupart des cibles de l'assignation avaient commencé à coopérer avec son enquête. FTX a déclaré qu'il est toujours en discussion avec Ellison et que Sam Bankman-Fried "reste non réactif".

Ellison et Gary Wang ont plaidé coupable à des accusations de fraude pour leur rôle dans l'effondrement de FTX et d'Alameda. Bankman-Fried a plaidé non coupable, et son procès est prévu devant le tribunal fédéral de Manhattan en octobre.

Les citations à comparaître portent sur les dépenses douteuses des initiés de FTX. Cela inclut 16,7 millions de dollars dépensés pour l'achat de biens immobiliers aux Bahamas par les parents de Bankman-Fried et un bâtiment du siège social de Washington, D.C., acheté par Guarding Against Pandemics, une organisation de défense fondée par les frères Bankman-Fried.

FTX cherche également à obtenir des informations sur les dons politiques. Outre les dons de Sam Bankman-Fried, sa mère a fondé un comité d'action politique appelé Mind the Gap, qui fait des recommandations à un réseau de donateurs politiques.

Sam Bankman-Fried a refusé de commenter, et les membres de sa famille n'ont pas pu être joints immédiatement pour faire des commentaires. Mind the Gap a précédemment déclaré que Sam Bankman-Fried n'a pas fait de contributions directes à l'organisation, mais a fait des dons à certains de ses programmes recommandés.