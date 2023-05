La bourse de crypto-monnaies FTX, en faillite, a reçu jeudi l'autorisation du tribunal des faillites américain de vendre son activité LedgerX pour 50 millions de dollars, ce qui lui permettra de lever des fonds supplémentaires pour rembourser ses créanciers.

Lors d'une audience à Wilmington, dans le Delaware, le juge des faillites John Dorsey a approuvé la vente par FTX de LedgerX, sa plateforme d'échange de dérivés cryptographiques qui n'est pas en faillite, à une société affiliée à Miami International Holdings.

Miami International Holdings possède la Bourse des Bermudes et plusieurs bourses de valeurs mobilières enregistrées aux États-Unis, dont la Miami International Securities Exchange.

FTX tente de rembourser un montant estimé à 11 milliards de dollars à ses clients en combinant la vente d'actifs et des actions de récupération. Depuis son dépôt de bilan en novembre, FTX a récupéré plus de 7,3 milliards de dollars en espèces et en cryptoactifs liquides, a indiqué la société en avril.

Dans le cadre de cet effort plus large, FTX a déclaré mercredi qu'elle demanderait le remboursement de près de 4 milliards de dollars à Genesis Global Capital (GGC), la branche de prêt en faillite de la société de crypto-monnaie Genesis.

FTX a déclaré dans un document judiciaire que Genesis lui devait cet argent à la suite de transactions qui ont eu lieu peu de temps avant le dépôt de bilan de FTX. En vertu de la législation américaine sur les faillites, les débiteurs peuvent tenter de récupérer les paiements effectués dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan, afin que ces fonds puissent être répartis plus équitablement entre les créanciers.

Genesis était l'un des principaux "fonds d'alimentation" du fonds spéculatif Alameda Research, affilié à FTX, à qui il prêtait des crypto-actifs qu'il utilisait pour d'autres prêts et investissements, selon FTX.

À un moment donné, Alameda détenait 8 milliards de dollars de prêts accordés par Genesis, selon FTX. Contrairement à d'autres créanciers, Genesis a été largement remboursé avant que FTX ne fasse faillite, selon FTX.

Les entreprises du secteur du prêt de cryptomonnaies ont été fortement imbriquées au cours d'une année 2022 turbulente qui a vu de nombreuses entreprises tomber en faillite. FTX, une bourse de crypto-monnaies autrefois prédominante, a demandé l'application du chapitre 11 à la suite d'allégations selon lesquelles le fondateur Sam Bankman-Fried aurait utilisé l'argent des clients de FTX pour soutenir le bilan d'Alameda.

M. Bankman-Fried a été inculpé de fraude pour son rôle dans l'effondrement de la société et a plaidé non coupable. D'anciens membres de son cercle rapproché ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.