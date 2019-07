FVC : s'associe à Avaya pour aider les entreprises africaines à offrir des expériences numériques de nouvelle génération

En vertu de l’Accord de Distribution, FVC commercialisera, fournira et soutiendra la gamme de solutions d’Avaya, leader du secteur, en Afrique et en Égypte.

FVC, l'un des distributeurs pionniers à valeur ajoutée au Moyen-Orient et en Afrique, s'est associé à Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) pour aider les entreprises en Afrique Centrale, du Nord, de l'Ouest, de Sud Est et l'Égypte à offrir une expérience client inégalée avec des solutions unifiées de Communications, de Collaboration et de Communications en nuage.

(From left to right) Fadi Hani, Vice President – Middle East, Turkey and Africa, Avaya & K.S. Parag – Managing Director, FVC at the signing ceremony (Photo: AETOSWire)

Grâce à ce partenariat, FVC deviendra le distributeur des produits et des services d’Avaya, y compris une gamme leader du secteur de solutions unifiées de Communications et de Collaboration, de centres de contacts, de solutions de Communications en nuage, des téléphones, de dispositifs pour hébergement de la plateforme SAS et de solutions de services hébergés.

"Avaya est un leader mondial reconnu en matière de communications et de collaboration, et nous sommes ravis de compléter notre portefeuille en solutions unifiées de Communications et de Collaboration avec l’inclusion de solutions de communications innovantes d'Avaya", a déclaré K.S. Parag, Directeur général de FVC. "Notre forte présence régionale dans la région de l'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Sud et en Égypte renforcera la portée d’Avaya dans le segment des marchés intermédiaires en permettant la distribution locale des solutions unifiées de communications et en nuage afin de renforcer les initiatives de transformation numérique des clients".

Pour sa part, Fadi Hani, Vice-président d'Avaya pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique a souligné: "FVC est bien reconnu en tant que distributeur à valeur ajoutée dans le sous-continent africain, et apportera une valeur immense en termes de la portée d’Avaya grâce à des solutions de marché intermédiaire, de communications en nuage et de centres de contact. Les relations consultatives de FVC à travers les principaux comptes s'avèrent essentielles pour soutenir sa base de distribution grandissante, et nous aspirons de faire partie de ces relations".

Selon Gartner, les entreprises en Afrique sont prévues d'accroître leurs budgets en technologie de l'information de 4,3% en 2019, alors que les directeurs des systèmes d'information continuent de classer la numérisation comme priorité pour toute entreprise. De même, l'investissement dans les plateformes de conversation représente le second problème le plus pressant auquel font face les leaders africains en technologie de l'information, dont 13% le considèrent comme une priorité. FVC et Avaya prévoient de répondre à ces demandes grâce à leur réseau croissant de partenaires de distribution qualifiés sur tout le continent et leur engagement accru aux grandes entreprises. À l'avenir, les partenaires de distribution et les clients conjoints des deux sociétés pourront expecter un meilleur accès et un soutien aux technologies de communication de classe mondiale privilégiées par 93% des sociétés figurant sur la liste Forbes 100, 19 des 20 meilleures banques au monde et plus de 4 700 partenaires de distribution dans le monde.

