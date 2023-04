Le monde ne parvient pas à réduire les émissions de carbone assez rapidement pour éviter un changement climatique désastreux. Cette vérité naissante donne vie à une technologie qui, pendant des années, a été marginale : l'extraction du dioxyde de carbone de l'air.

Le gouvernement américain a proposé 3,5 milliards de dollars de subventions pour construire les usines qui captureront et stockeront le gaz de manière permanente. Il s'agit de l'effort le plus important au niveau mondial pour contribuer à enrayer le changement climatique grâce au captage direct de l'air (DAC), et il a étendu un crédit d'impôt à 180 dollars par tonne pour soutenir cette technologie en plein essor.

Les sommes en jeu éclipsent les financements disponibles dans d'autres régions, comme la Grande-Bretagne, qui s'est engagée à consacrer jusqu'à 100 millions de livres (124 millions de dollars) à la recherche et au développement dans le domaine du captage direct de l'air. À titre de comparaison, le Boston Consulting Group a estimé à 12 milliards de dollars les dépenses fédérales destinées à stimuler la demande de véhicules électriques personnels et commerciaux.

Alors que les offres pour le financement du DAC hub américain devaient être déposées le 13 mars, le gouvernement et certaines entreprises n'ont pas encore divulgué tous les détails des demandes, dont beaucoup sont rapportées par Reuters pour la première fois. Le département de l'énergie prévoit d'annoncer les offres gagnantes cet été.

L'aggravation du changement climatique et l'insuffisance des efforts de réduction des émissions ont propulsé la question de l'élimination du carbone au premier rang des préoccupations. Les scientifiques des Nations unies estiment aujourd'hui que des milliards de tonnes de carbone devront être éliminées de l'atmosphère chaque année pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.

Une grande partie de ces efforts proviendra de solutions naturelles telles que la plantation d'arbres ou l'augmentation de la capacité des sols à piéger le carbone, mais une élimination permanente du carbone telle que le DAC sera également nécessaire.

Pourtant, la liste des obstacles est longue.

La plus grande usine à ce jour ne capture que 4 000 tonnes par an, les coûts sont élevés, le vivier de talents est balbutiant et les entreprises qui achètent les crédits restent pour la plupart sur la touche. Le rôle des compagnies pétrolières dans ce domaine a également suscité des interrogations et les promoteurs doivent obtenir le soutien des communautés qui ont souvent été lésées par les grands projets énergétiques.

En outre, le CO2 doit être stocké de manière permanente.

Le gouvernement américain a déclaré qu'il souhaitait soutenir quatre centres, et des entretiens avec plus de 20 sources étatiques, fédérales, d'entreprises et d'investisseurs montrent qu'au moins neuf demandes ont été déposées dans le cadre d'un premier cycle, deux grands projets d'Occidental Petroleum étant également considérés comme des candidats sérieux.

Parmi les entreprises les plus actives jusqu'à présent, on trouve la start-up suisse Climeworks, qui a levé plus de 800 millions de dollars à ce jour et qui est soutenue par l'investisseur souverain singapourien GIC.

Lors de sa première grande interview depuis qu'il a participé aux candidatures pour trois centres - en Louisiane, en Californie et dans le Dakota du Nord -, le directeur général Christoph Gebald a déclaré que tous ces centres avaient le potentiel nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement américain, à savoir un million de tonnes, ou mégatonnes, par an.

L'entreprise prévoit d'augmenter ses effectifs de quelques dizaines à plus de 100 personnes au cours des 18 prochains mois. D'ici 2030, les trois centres pourraient créer 3 500 emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects, si le feu vert est donné, a-t-il déclaré.

Le véritable défi, cependant, est l'accès aux talents, a déclaré M. Gebald. "Où trouver ces personnes dans les 30 prochaines années ? il n'y a pas de programme universitaire sur le DAC.

M. Gebald a déclaré que la création d'une installation d'une mégatonne coûterait "facilement des milliards" de dollars et que l'entreprise pourrait chercher à lever des fonds en fonction du succès de ses trois offres, bien qu'elle attende probablement 2024 pour revenir sur le marché.

"La majeure partie du capital est destinée aux actifs, et tout dépend donc du programme de construction.

Un autre candidat au financement est la start-up Carbon Capture, en partenariat avec Frontier Carbon Solutions et une nouvelle société appelée Twelve, qui utilisera le carbone capturé pour fabriquer du carburant d'aviation durable dans le Wyoming, a déclaré Jonas Lee, directeur commercial de Carbon Capture, à Reuters.

"Ce secteur est fragile en ce moment, mais toutes les flèches sont alignées dans la bonne direction. Maintenant, nous devons faire notre travail, c'est-à-dire mettre du fer dans le sol et commencer à extraire des quantités significatives de CO2 de l'atmosphère", a déclaré M. Lee.

"Nous espérons que cela contribuera à créer un cercle vertueux qui galvanisera encore plus le soutien des entreprises qui achètent des crédits de carbone, et peut-être celui des États et des collectivités locales.

L'IMPLICATION DU PÉTROLE

Les sites faisant l'objet d'un appel d'offres s'étendent sur l'ensemble du territoire, mais ils ont tous plusieurs points communs : ils sont situés à proximité d'une énergie renouvelable bon marché et disposent de beaucoup d'espace pour stocker le gaz.

Sans surprise, cela a attiré l'attention de certains géants de l'énergie, désireux de se positionner dans ce qui pourrait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars lorsque la demande de combustibles fossiles diminuera.

Occidental Petroleum a déclaré qu'elle était bien placée pour obtenir des subventions fédérales pour ce qui pourrait être les plus grandes usines de capture directe de l'air au monde. Elle a refusé de dire si elle avait demandé une aide pour deux projets DAC qu'elle développe au Texas.

Les compagnies pétrolières sont également très avancées dans l'obtention de permis pour les puits de séquestration, qui garantissent le maintien du CO2 dans le sol.

"Nous disposons déjà de l'espace interstitiel des réservoirs épuisés ou en voie d'épuisement que nous avons exploités et qui peuvent maintenant être réaffectés à la séquestration par les ingénieurs qui savent comment ce réservoir réagit", a déclaré Chris Gould, responsable du développement durable chez California Resources Corp, une compagnie pétrolière qui vise des émissions nettes nulles et qui travaille avec Climeworks sur un projet californien.

Mais les compagnies pétrolières sont toujours considérées avec scepticisme par certains membres de la communauté des spécialistes de l'élimination du carbone.

"Il est essentiel pour le succès du captage direct de l'air qu'il s'agisse d'éliminer les émissions héritées du passé et non de poursuivre l'utilisation des combustibles fossiles", a déclaré Erin Burns, directrice exécutive de Carbon 180, une société de conseil en matière de captage direct de l'air. "Nous espérons voir des centres qui ne sont pas liés à la production de combustibles fossiles.

COÛTS

La plupart des procédés DAC utilisent un liquide ou un solide conçu pour absorber naturellement le dioxyde de carbone, puis chauffé ou traité pour extraire le carbone qui sera enfoui dans le sol.

Mais l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le processus, les usines, les pipelines et le stockage est coûteuse. On ne sait pas encore si ce procédé peut être déployé à une échelle suffisamment grande pour influer sur le climat, à un coût supportable pour le monde entier.

Pour toute une série de procédés techniques, la capture et le stockage d'une tonne de dioxyde de carbone susceptible de réchauffer la planète peuvent coûter plus de 1 000 dollars, alors que le gouvernement américain s'est fixé pour objectif un prix de 100 dollars la tonne.

Heirloom Carbon, une entreprise californienne qui, avec Climeworks, fait partie d'une demande de création d'un centre en Louisiane, considère cet objectif comme réaliste, tandis que Carbon Capture a déclaré à Reuters qu'elle s'attendait à atteindre 250 dollars la tonne d'ici 2030 et 150 dollars la tonne d'ici une dizaine d'années.

Pour atteindre un coût et une échelle susceptibles d'avoir un impact sur la planète, il faudra concevoir une usine facile à reproduire, qui fera la même chose encore et encore, comme un restaurant fast-food franchisé, a déclaré Dan Friedmann, directeur général de la société DAC Carbon Engineering, qui fournit la technologie à Occidental.

"C'est une sorte de McDonald's", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8056 livre)