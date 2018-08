Face à la crise turque, les marchés restent en état d'alerte

LONDRES / ISTANBUL (Agefi-Dow Jones)--La livre turque a de nouveau plongé lundi, créant des secousses sur d'autres marchés émergents, alors que l'intervention du président Recep Tayyip Erdogan et les mesures annoncées par la banque centrale n'ont apporté aucun réconfort aux investisseurs.

La devise a perdu jusqu'à 10% de sa valeur lundi en début de séance, atteignant un point bas de 7,131 contre le dollar, selon FactSet. Si la livre a récupéré une partie du terrain perdu précédemment, le ton de défi adopté par le président Erdogan a de nouveau frappé la devise, qui décrochait de 9% lundi soir face au billet vert, à 7 livres pour un dollar.

La livre a perdu plus de 40% depuis le début de l'année, plombée par les inquiétudes liées à la stabilité économique et politique du pays et par le bras de fer commercial engagé avec les Etats-Unis.

Dans le cadre d'un plan d'action annoncé lundi, les autorités turques ont entrepris d'améliorer la liquidité du marché en abaissant le montant des réserves que les banques turques doivent déposer auprès de la banque centrale. Cette décision doit permettre d'injecter quelque 10 milliards de livres, 6 milliards de dollars et 3 milliards de dollars d'équivalent en or dans le système financier, a indiqué la banque centrale.

Les analystes estiment néanmoins que ces mesures n'auront pas d'impact direct sur la livre parce qu'elles laissent de côté une source d'inquiétude majeure -- le très fort endettement des banques et entreprises turques -- et préviennent que la banque centrale dispose elle-même de réserves limitées pour résister à la tempête.

"La livre est en chute libre et les mesures annoncées jusqu'à présent ne suffisent tout simplement pas", souligne Kevin Daly, gérant de portefeuille pour la dette des marchés émergents à Aberdeen Standard Investments. "Cette situation entretient pessimisme et déception chez les investisseurs".

D'autres marchés émergents, comme l'Indonésie et l'Afrique du Sud qui dépendent fortement des investissements étrangers, ont également été emportés dans la tourmente. Les marchés asiatiques et européens ont cédé du terrain alors que Wall Street a démarré dans le vert. Les emprunts d'Etat des pays du sud de l'Europe ont été eux aussi affectés. Le taux de l'obligation italienne à 10 ans s'est élevé au-dessus de 3%, son plus haut niveau en deux mois.

"La crise est essentiellement turque, mais une aversion au risque généralisée incitera [...] des investisseurs inquiets à couvrir leurs positions ou à vendre sur d'autres marchés émergents, par crainte d'une contagion", indique Sacha Tihanyi, directeur adjoint de la stratégie marchés émergents chez TD Securities à New York.

Le rand sud-africain a atteint son plus bas niveau en près de deux ans face au dollar, abandonnant jusqu'à 9,2%, avant de se redresser légèrement par la suite. Le yuan s'est approché de son plus bas niveau en plus d'un an, atteignant 6,8911 pour un dollar à Hong Kong. Les investisseurs se sont rués sur les devises refuges, poussant le franc suisse et le yen à la hausse face à l'euro.

Les mesures annoncées jusqu'à présent par les autorités turques "ont apporté plus de questions que de réponses", estime Claudia Calich, gérante chez M&G Investments. "Tant qu'Erdogan fera preuve de défiance, les marchés ne recevront pas le message qu'ils attendent".

Pour Kevin Daly, chez Aberdeen, la devise turque continuera à se déprécier tant que la banque centrale ne relèvera pas sensiblement ses taux d'intérêt.

Les investisseurs ont également vendu lundi les emprunts d'Etat turcs, entraînant le taux du titre à deux ans à 25,15%, tandis que l'indice BIST 100 a cédé 2,4%.

-Georgi Kantchev, Yeliz Candemir et Saumya Vaishampayan, The Wall Street Journal

(Mike Bird, Manju Dala et Bertrand Benoit ont contribué à cet article)

(Version française Emilie Palvadeau) ed : FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire