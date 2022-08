Face à la hausse des prix, la Poste affirme que les Britanniques reviennent à l'argent liquide

Les retraits personnels en espèces ont augmenté de près de 8 % en glissement mensuel pour atteindre 801 millions de livres (967 millions de dollars), a indiqué la Poste, notant que c'était seulement la deuxième fois qu'ils dépassaient 800 millions de livres après décembre 2021.

L'inflation britannique ayant atteint en juin un niveau record de 9,4 % en 40 ans, la Poste a déclaré que davantage de Britanniques choisissaient d'utiliser des espèces pour gérer leur budget "souvent au jour le jour".

La Banque d'Angleterre a prévenu jeudi qu'une longue récession était en route, alors qu'elle a relevé les taux d'intérêt comme jamais depuis 1995 pour tenter de lutter contre l'inflation. Les supermarchés britanniques ont également déclaré que les consommateurs achètent moins et font leurs courses plus souvent, afin de mieux contrôler leur budget.

La Poste a également attribué une partie des retraits à des vacanciers ayant besoin d'argent liquide pour des "staycations" en Grande-Bretagne cet été, tandis que les chiffres ont également été stimulés par environ 90 millions de livres sterling de paiements aux personnes éligibles pour recevoir une aide du gouvernement pour les factures d'énergie.

La popularité de l'argent liquide est en baisse depuis des années en Grande-Bretagne, les transactions par carte de débit ayant dépassé les billets et les pièces en 2017, aidées par les paiements sans contact, selon l'organisme du secteur bancaire UK Finance.

La tendance s'est fortement accélérée pendant la pandémie de COVID-19, et le nombre de retraits d'espèces aux distributeurs automatiques était d'environ 40 % inférieur aux niveaux d'avant la pandémie en juillet, selon les statistiques de l'opérateur britannique de réseau de distributeurs automatiques LINK.

Le directeur bancaire de la Poste, Martin Kearsley, a déclaré que ses données montraient clairement que la Grande-Bretagne était tout sauf une société sans argent liquide.

"Nous constatons que de plus en plus de personnes dépendent de l'argent liquide comme moyen éprouvé de gérer un budget", a-t-il déclaré.

La Poste, qui compte plus de 11 500 agences, a déclaré que les dépôts personnels en espèces ont atteint 1,35 milliard de livres en juillet, soit une hausse de 2 % par rapport à juin, et qu'un montant record de 3,32 milliards de livres en dépôts et retraits d'espèces a été traité au cours du mois.

(1 $ = 0,8280 livre)