Face à la menace d'un marché baissier, Wall St, malmenée, cherche l'insaisissable "Fed put".

Ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle le Fed put, ou la conviction des investisseurs que la Fed interviendra si les actions chutent trop profondément, alors qu'elle n'a pas pour mandat de maintenir le prix des actifs. Un exemple souvent cité de ce phénomène, qui tire son nom d'un produit dérivé de couverture utilisé pour se protéger contre les chutes du marché, s'est produit lorsque la Fed a interrompu un cycle de hausse des taux au début de 2019 après une crise boursière.

Cette fois-ci, l'insistance de la Fed sur le fait qu'elle relèvera les taux aussi haut que nécessaire pour maîtriser l'inflation galopante a renforcé l'argument selon lequel les décideurs seront moins sensibles à la volatilité du marché - ce qui menace de faire plus mal aux investisseurs.

Une récente enquête de BofA Global Research a montré que les gestionnaires de fonds s'attendent désormais à ce que la Fed intervienne à 3 529 sur le S&P 500, contre des attentes de 3 700 en février. Une telle baisse constituerait un recul de 26 % par rapport au sommet de clôture du S&P le 3 janvier.

L'indice, qui était récemment à 3 840, est déjà en baisse d'environ 20 % par rapport à ce sommet cette année sur une base intrajournalière - ce qui le met en bonne voie pour confirmer un marché baissier, selon certaines définitions. [.N]

"La Fed a de plus gros chats à fouetter et c'est le problème de l'inflation", a déclaré Phil Orlando, stratège en chef du marché des actions chez Federated Hermes, qui augmente ses niveaux de liquidités. "Le 'Fed put' est kaput jusqu'à ce que la banque centrale soit confiante qu'elle n'est plus en retard sur la courbe".

Par conséquent, certains investisseurs se préparent à une longue période d'incertitude. L'enquête de BofA montre que les allocations de liquidités sont à leur plus haut niveau depuis deux décennies, tandis que les paris contre les actions technologiques sont à leur plus haut niveau depuis 2006.

Les stratèges de Goldman Sachs, quant à eux, ont publié en début de semaine un "Manuel de récession pour les actions américaines" en réponse aux demandes des clients sur la façon dont les actions se comporteront en cas de ralentissement. Les analystes de Barclays ont déclaré que les nombreux catalyseurs négatifs à court terme signifient que les risques pour les actions "restent fermement empilés à la baisse".

Le S&P 500 était récemment en baisse de 1,5 % vendredi, en voie de connaître sa septième semaine consécutive de pertes.

Jason England, gestionnaire de portefeuille d'obligations mondiales chez Janus Henderson Investors, estime que l'indice doit chuter d'au moins 15 % supplémentaires pour que la Fed ralentisse son resserrement, étant donné que le soutien sans précédent de la politique monétaire a permis aux actions de plus que doubler depuis leur plus bas niveau de mars 2020.

"La Fed est très claire sur le fait qu'il y aura de la douleur à l'avenir", a-t-il déclaré.

La Fed a déjà relevé ses taux de 75 points de base et devrait resserrer sa politique monétaire de 193 points de base cette année. [Les investisseurs auront un meilleur aperçu de la pensée de la banque centrale lorsque le procès-verbal de sa dernière réunion sera publié le 25 mai.

REDUX 2018 ?

Certains s'inquiètent du fait que la Fed risque d'exacerber la volatilité si elle ne tient pas compte des éventuels signes de danger provenant des prix des actifs. Les analystes de l'Institut de la finance internationale ont déclaré que les actions pourraient être soumises au même type de vente qui a secoué les marchés à la fin de 2018, lorsque de nombreux investisseurs pensaient que la Fed avait trop resserré sa politique monétaire.

"Par le passé, la hausse de l'incertitude et le risque croissant de récession ont eu des effets importants sur la psychologie des investisseurs, rendant les marchés moins tolérants à un resserrement de la politique monétaire considéré comme n'étant plus justifié", ont écrit jeudi les analystes de l'IIF. "Le risque d'une crise de marché similaire (à celle de 2018) augmente à nouveau maintenant que les marchés s'inquiètent de la récession mondiale."

Des signes de résilience du sentiment des investisseurs ont été observés. Par exemple, l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de peur de Wall Bourse, est élevé mais en dessous des niveaux qu'il a atteints lors des précédents grands effondrements.

Et l'ARK Innovation Fund [ARKK.K], qui est devenu emblématique du rallye pandémique, a apporté des flux nets positifs de 977 millions de dollars au cours des six dernières semaines, selon les données de Lipper. Le fonds est en baisse de 57% en 2022.

Alors que certains investisseurs disent que ce sont des signaux indiquant que les marchés doivent encore toucher le fond, d'autres sont plus optimistes.

Terri Spath, responsable des investissements chez Zuma Wealth, pense que certains investisseurs réintègrent des parties du marché boursier qui ont subi des pertes démesurées.

"La Fed voit déjà des signes qu'elle ne sera pas nécessaire en tant qu'acheteur de dernier recours", a-t-elle déclaré.

Les analystes de la Deutsche Bank sont moins optimistes.

"La Fed ayant gravement erré du côté de l'excès d'inflation en 2020/21, ne peut pas se permettre de faire la même erreur deux fois - ce qui favorise un plus grand resserrement des conditions financières, et des marchés paniqués à haute (volatilité) continue", ont-ils écrit.