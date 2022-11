Face à une élection difficile, Biden tiendra son dernier meeting sur un terrain amical

Plutôt que de faire un dernier discours aux électeurs d'un swing state très disputé, M. Biden tiendra un rassemblement dans le Maryland, un État traditionnellement démocrate, car sa popularité déclinante l'a rendu indésirable dans une grande partie du pays.

Accablés par les frustrations des électeurs face à la hausse des prix, les démocrates de Biden craignent que les élections de mardi ne leur fassent perdre le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès.

Les analystes s'attendent à ce que les républicains gagnent le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être aussi du Sénat.

Cela sonnerait le glas du programme législatif de Biden et ouvrirait la porte à deux années d'enquêtes potentiellement dommageables menées par les républicains. Un Sénat dirigé par les républicains pourrait également bloquer ses nominations à des postes judiciaires ou administratifs.

Biden a prévenu qu'une victoire républicaine pourrait affaiblir les fondements de la démocratie elle-même.

"La démocratie est littéralement sur le bulletin de vote", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement à Yonkers, New York, dimanche.

De nombreux candidats républicains se sont fait l'écho des accusations sans fondement de fraude de l'ancien président Donald Trump lors de sa défaite électorale de 2020.

Certains d'entre eux pourraient se retrouver gouverneurs ou administrateurs électoraux dans des États du champ de bataille et jouer un rôle central dans la course présidentielle de 2024.

Trump a eu un rôle important dans les midterms, façonnant le champ républicain par le biais de soutiens et faisant allusion à une autre course présidentielle lors de rassemblements de campagne. Il doit s'exprimer dans l'Ohio lundi.

Avec un contrôle étroit de la Chambre des représentants et du Sénat, les démocrates de Biden l'ont aidé à tenir ses promesses de campagne pour stimuler l'énergie propre, combattre la pandémie de COVID-19 et financer la reconstruction des routes et des ponts en ruine.

Mais l'inflation galopante et la crainte d'une hausse de la criminalité ont conduit de nombreux électeurs à s'aigrir sur son leadership. Seuls 40 % des Américains approuvent ses performances professionnelles, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mardi.

Malgré les mises en garde de M. Biden concernant la démocratie, nombre de ses collègues démocrates ont mis l'accent sur des questions plus pratiques, telles que leur travail pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance et défendre le programme de sécurité sociale.

Alors que les démocrates ont également fait campagne sur le droit à l'avortement, les sondages d'opinion montrent que ce sujet n'est plus la préoccupation principale des électeurs.

L'impopularité de M. Biden a fait de lui un invité indésirable dans bon nombre des États les plus compétitifs, où les candidats démocrates ont refusé d'apparaître avec lui ou de dire s'ils le soutiendraient pour sa réélection.

Au lieu de cela, ses déplacements ont été confinés aux bastions démocrates dans les derniers jours avant l'élection.

Lundi, il prendra la parole lors d'un rassemblement dans le Maryland avec le candidat au poste de gouverneur Wes Moore, qui devrait remporter facilement sa course. S'il est élu, Moore ne serait que le troisième gouverneur noir de l'histoire des États-Unis.

Plus de 40 millions d'Américains ont déjà déposé leur bulletin de vote, en personne ou par courrier, selon le U.S. Elections Project, qui suit le vote anticipé.

Étant donné que certains États autorisent l'envoi des bulletins de vote par la poste le jour de l'élection, les experts estiment qu'il faudra peut-être des jours ou des semaines avant que l'issue de certaines courses serrées - et le contrôle du Congrès - ne soit claire.