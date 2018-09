Face au conflit commercial, Pékin veut doper la demande interne

Les Bourses chinoises ont monté vendredi, dans le sillage des valeurs de consommation, en réaction à la publication d'un document du Conseil d'Etat, le principal organe gouvernemental de la République populaire.

L'indice sectoriel des valeurs de consommation a bondi de 3,63% et le SSE Composite de Shanghai a fini en hausse de 2,5%.

Le gouvernement chinois dit aussi dans ce document qu'il encouragera le développement du crédit à la consommation.

Il prévoit également un aménagement de la fiscalité en favorisant les dispositifs de déductions d'impôts, et évoque un soutien au développement de "l'économie du partage".

Le document a été publié à quelques jours de la fête nationale, le 1er octobre, marquée par une semaine de vacances durant laquelle des millions de Chinois voyagent à l'intérieur du pays.

Il a ainsi été demandé au Monastère shaolin, situé dans la province du Henan, et à d'autres hauts lieux touristiques de réduire fortement les prix des billets, parfois jusqu'à 30%.

"La croissance de la demande externe étant entravée, développer la demande intérieure est sans nul doute la bonne stratégie", écrit vendredi le Study Times, un quotidien influent en matière de diffusion des directives du Parti communiste.

La volonté affichée des autorités de soutenir la consommation risque cependant de se heurter à quelques réalités déplaisantes comme la hausse des loyers ou le niveau élevé d'endettement des ménages.

La croissance du revenu disponible par habitant a ralenti au premier semestre, à 6,6% contre 7% un an auparavant, selon les statistiques officielles.

Autre point négatif, l'activité manufacturière dans la province de Guangdong, la plus peuplée et la plus exportatrice de Chine, s'est contractée en août pour la première fois depuis mars 2016, selon des données publiées par la province elle-même.

(Ryan Woo et Lusha Zhang; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)