Face aux réactions négatives, un membre républicain du Congrès quitte la course après avoir soutenu le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Chris Jacobs, un représentant américain à premier mandat de la banlieue de Buffalo, dans l'État de New York, a déclaré qu'il avait décidé de se retirer afin d'éviter "une élection incroyablement clivante" pour le Parti républicain.

Il y a une semaine, à la suite de deux massacres, Chris Jacobs s'est prononcé en faveur d'une interdiction fédérale des armes d'assaut et d'autres mesures de contrôle des armes à feu. Les autorités affirment qu'un tireur blanc a tué 10 personnes noires à l'intérieur d'un supermarché le 14 mai dans une attaque à motivation raciale, et qu'un tireur a tué 19 écoliers et deux enseignants dans une autre attaque à Uvalde, au Texas, le 24 mai.

"Cet événement a eu un impact profond pour moi", a déclaré Jacobs au Buffalo News, en faisant référence à la fusillade de Buffalo.

La réaction a été immédiate. Les groupes de défense des armes à feu ont affiché les numéros de téléphone de son bureau et de son téléphone portable sur Internet et les chefs de partis locaux ont commencé à retirer leur soutien, a rapporté le New York Times.

"La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est d'une attaque médiatique incroyablement négative, remplie de demi-vérités, financée par des millions de dollars d'argent provenant d'intérêts spéciaux, qui arrive dans notre communauté autour de cette question des armes à feu, de la violence armée et du contrôle des armes à feu", a déclaré Jacobs aux journalistes vendredi, après avoir annoncé son retrait.

Jacobs a été élu au Congrès dans le 27e district de New York il y a deux ans avec le soutien de la National Rifle Association, mais il se trouve maintenant dans le 23e district redessiné.

Le candidat républicain sera choisi lors d'une élection primaire le 23 août, avant l'élection générale du 8 novembre, au cours de laquelle la totalité de la Chambre des représentants sera décidée.

Les républicains sont sur le point de reprendre le contrôle des démocrates dans la Chambre étroitement divisée, car le parti qui contrôle la Maison Blanche perd traditionnellement des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat.