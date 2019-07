Facebook : La CAN 2019 rassemble plus de 10 millions de fans sur Facebook

Facebook / Mot-clé(s) : Autres

Démarrée le 21 Juin en Égypte, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui regroupait pour la première fois 24 équipes participantes venues des quatre coins du continent, a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Au fil des semaines, des millions d'Africains n'ont cessé de vibrer au rythme des matchs et ont choisi Facebook pour partager leur passion tout au long de la compétition. Sur la base des informations que nous avons mesurées entre le match d'ouverture le 21 Juin et les demi-finales le 14 Juillet 2019: - Plus de 10 millions de personnes dans le monde se sont connectées sur Facebook autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 générant près de 30 millions d'interactions (likes, réactions, commentaires, réponses, actions). - La journée la plus discutée sur Facebook jusqu'à présent est celle du 14 Juillet, au cours de laquelle se sont affrontées en demi-finales les équipes du Sénégal et de la Tunisie puis de l'Algérie et du Nigéria. - Les équipes nationales qui ont généré le volume le plus important de conversations sont celles du Nigéria, du Sénégal, de l'Algérie, d'Afrique du Sud et de la Tunisie - Côté joueurs, c'est l'Algérien Riyad Mahrez qui arrive en tête des conversations, suivi de Mohamed Salah (Égypte), Sadio Mane (Sénégal), Wilfried Zaha (Côte d'Ivoire) et Odion Ighalo (Nigeria) - Enfin, c'est au Nigéria que les internautes se sont le plus passionnés pour la CAN 2019 sur Facebook, avec le nombre le plus élevé de personnes actives sur cette thématique depuis le début de la compétition. Viennent ensuite l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie et le Sénégal. L'Égypte, le pays organisateur, arrive quant à lui en 6ème position de ce classement. En définitive, la CAN 2019 s'est aussi jouée sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier, qui reste une plateforme privilégiée en Afrique pour réunir des communautés et leur permettre de vivre ensemble des passions partagées. FIN.

