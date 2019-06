Facebook lance officiellement le Libra, sa cryptomonnaie disponible en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réseau social Facebook a confirmé mardi le lancement de sa cryptomonnaie, baptisée Libra, qui sera garantie par une réserve d'actifs réels pour assurer sa stabilité et la préserver de la spéculation.

Facebook va créer une filiale réglementée, nommée Calibra, qui gérera le porte-monnaie lié au Libra. Le service devrait être opérationnel en 2020. Il sera disponible sur les applications de messagerie instantanée Messenger et WhatsApp, ainsi que par le biais d'une application propre.

Regroupant des entreprises de référence, des organisations multilatérales et des institutions académiques, l'Association Libra est chargée de créer cette monnaie électronique, "avec des frais de transaction minimes".

Dans un communiqué séparé, Iliad, maison mère de l'opérateur de télécommunications Free, a annoncé être l'un des membres fondateurs initiaux de l'Association Libra, une organisation indépendante à but non lucratif.

Au nom de l'association, Iliad a dressé la liste de ses membres, qui comporte dans le secteur des télécommunications également l'opérateur Vodafone. Dans le domaine des technologies et des places de marché en ligne, l'association regroupe, outre Facebook/Calibra, Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify, et Uber Technologies. Les sociétés de paiements Mastercard, PayPal, PayU (filiale de Naspers), Stripe, et Visa sont également membres.

Cette association a "pour ambition de faciliter le développement de la blockchain Libra et de gérer la Réserve", a indiqué Iliad. Le réseau reposera sur une blockchain open-source "sécurisée, évolutive et fiable", a poursuivi la société.

Iliad a "vocation à être l'un des nœuds de validation du réseau Libra", a précisé le groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire