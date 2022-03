Factbox-Actifs bloqués : Combien de milliards de dollars sont bloqués en Russie ?

Voici un aperçu de ce que nous savons à ce jour, alors que les sanctions occidentales s'attaquent à l'économie de la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine.. :

ACTIONS ET OBLIGATIONS - ESTIMATION DE 60 MILLIARDS DE DOLLARS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET D'ETF

Les investisseurs étrangers en Russie ont investi des dizaines de milliards de dollars dans les actions et obligations du pays, selon les données de Morningstar. Des gestionnaires d'actifs américains tels que Capital Group, Black Rock et Vanguard ont révélé des expositions importantes, selon les informations les plus récentes sur les portefeuilles dont dispose la société de recherche.

Les divulgations couvrent une période allant de septembre 2021 au 25 février de cette année. Elles totalisent plus de 60 milliards de dollars si l'on considère les 100 premiers fonds ouverts et fonds négociés en bourse dans le monde en termes d'exposition estimée en dollars américains aux titres russes, selon les données de Morningstar.

Parmi ceux-ci, certains des plus importants sont Capital Group Companies Inc, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissements au monde, Vanguard et PIMCO et BlackRock.

TITRES DE CRÉANCE - 79 MILLIARDS DE DOLLARS

Les analystes de JPM ont déclaré dans une note de recherche que les étrangers détiennent environ 79 milliards de dollars de titres de créance russes, y compris des obligations en monnaie locale, des obligations souveraines en euros en monnaie forte et des euro-obligations d'entreprises en monnaie forte.

BANQUES - ENVIRON 78 MILLIARDS DE DOLLARS D'EXPOSITION DIVULGUÉS

Les données de la Banque des règlements internationaux https://stats.bis.org/statx/srs/table/B4?c=RU&p= montrent que les banques étrangères sont exposées à hauteur de 120 milliards de dollars à la Russie. En Europe, les banques italiennes et françaises sont les plus exposées à la Russie, avec un peu plus de 25 milliards de dollars chacune à la fin du mois de septembre, selon les données. L'exposition des banques américaines s'élève à 14,7 milliards de dollars, selon les données de la BRI.

Parmi celles qui ont annoncé leur exposition :

Raiffeisen Bank International RBIV.VI l'exposition globale à la Russie s'élève à 22,85 milliards d'euros (25 milliards de dollars), plus de la moitié concernant le secteur privé des entreprises, a-t-elle indiqué dans sa présentation des résultats de 2021.

Société Générale, qui contrôle la banque russe Rosbank, avait 18,6 milliards d'euros (20,5 milliards de dollars) d'exposition globale à la Russie à la fin de l'année dernière - soit 1,7% du total du groupe.

L'exposition globale d'Unicredit UniCredit à la Russie s'élevait à 14,2 milliards d'euros (15,7 milliards de dollars) à la mi-2021. Ce montant comprend 8 milliards d'euros de prêts accordés par sa branche russe.

Intesa Sanpaolo ISP.MI, la plus grande banque italienne, son exposition aux prêts à la Russie était de 5,57 milliards d'euros (6 milliards de dollars) à la fin de 2021, soit 1,1 % du total.

Parmi les banques américaines, Citi a annoncé une exposition totale de près de 10 milliards de dollars.

À titre de comparaison, Goldman Sachs Group Inc GS.N a fait état dans un document déposé le mois dernier d'une exposition nette de 293 millions de dollars à la Russie, ainsi que d'une exposition totale au marché de 414 millions de dollars en décembre 2021.

EXXON MOBIL - EXPOSITION DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS

Exxon Mobil a annoncé mardi qu'elle allait se retirer de ses activités pétrolières et gazières en Russie, évaluées à plus de 4 milliards de dollars, et cesser tout nouvel investissement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

BP - 25 MILLIARDS DE DOLLARS D'EXPOSITION

BP a annoncé qu'il abandonnait sa participation dans le géant pétrolier russe Rosneft. Rosneft représente environ la moitié des réserves de pétrole et de gaz de BP et un tiers de sa production. La cession de cette participation de 19,75 % entraînera des charges pouvant atteindre 25 milliards de dollars, a déclaré la société britannique.

SHELL - 3 MILLIARDS DE DOLLARS D'EXPOSITION

Shell va se retirer de toutes ses opérations en Russie. Shell a déclaré que la décision de se retirer des coentreprises russes entraînera des dépréciations. Shell avait environ 3 milliards de dollars d'actifs non courants dans ces coentreprises en Russie à la fin de 2021, a-t-elle déclaré.

SWF NORVÉGIEN - EXPOSITION DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a amorti la valeur des quelque 3 milliards de dollars d'actifs qu'il détenait en Russie. Le fonds détenait des investissements en Russie d'une valeur de quelque 27 milliards de couronnes (3,0 milliards de dollars) à la fin de 2021, soit l'équivalent de 0,2 % de sa valeur totale, mais qui valent désormais probablement 2,5 milliards de couronnes. Les actifs russes du fonds étaient constitués d'actions dans 51 sociétés à la fin de 2021. Les participations les plus précieuses étaient celles du producteur de gaz Gazprom, de la banque Sberbank et de la société pétrolière Lukoil, qui représentaient ensemble les deux tiers du total.

"Elles sont à peu près amorties", a déclaré le PDG Nicolai Tangen à Reuters jeudi, après que le gouvernement norvégien a demandé au fonds de vendre ces actifs.

CALSTRS - $171.5 MLN

Le California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), le deuxième plus grand fonds de pension américain, a déclaré mercredi que la valeur de sa participation en Russie à la fin du mois de février était de 171,5 millions de dollars.

CALPERS - 900 MILLIONS DE DOLLARS

CalPERS, qui gère le plus grand fonds de pension public américain, a déclaré tard jeudi que le fonds avait une exposition à la Russie d'environ 900 millions de dollars, mais pas de dette russe.