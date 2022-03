Factbox-Actifs bloqués : Combien de milliards sont bloqués en Russie ?

Voici une ventilation de ce que nous savons jusqu'à présent, alors que les sanctions occidentales en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'attaquent à l'économie russe :

ACTIONS ET OBLIGATIONS - ESTIMATION DE 60 MILLIARDS DE DOLLARS PROVENANT DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET D'ETFS

Les investisseurs étrangers en Russie ont investi des dizaines de milliards dans les actions et obligations du pays, selon les données de Morningstar. Des gestionnaires d'actifs américains, dont Capital Group et Vanguard, ont divulgué des expositions importantes, selon les informations les plus récentes disponibles sur les portefeuilles.

Les divulgations couvrent une période allant de septembre 2021 au 25 février de cette année. Elles totalisent plus de 60 milliards de dollars si l'on considère les 100 premiers fonds ouverts et fonds négociés en bourse dans le monde en termes d'exposition estimée en dollars américains aux titres russes, selon les données de Morningstar.

Parmi ceux-ci, certains des plus importants sont Capital Group Companies Inc, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissements au monde, Vanguard et PIMCO.

TITRES DE CRÉANCE - 79 MILLIARDS DE DOLLARS

Les analystes de JPM ont déclaré dans une note de recherche que les étrangers détiennent environ 79 milliards de dollars de titres de créance russes, y compris des Offs en monnaie locale, des obligations souveraines en euros en monnaie forte et des euro-obligations d'entreprises en monnaie forte.

BANQUES

Les données de la Banque des règlements internationaux https://stats.bis.org/statx/srs/table/B4?c=RU&p= montrent que les banques étrangères ont une exposition de 120 milliards de dollars à la Russie. L'exposition des banques américaines s'élève à 14,7 milliards de dollars, selon les données de la BRI.

Nom Exposition USN

Raiffeisen 22,85

Banque milliards

Internatio euros (25

milliards de dollars)

Societe 18.6

Generale milliards

euros

($20.5

milliards de dollars)

Unicredit 14,2

milliards d'euros

euros

($15.7

milliards de dollars)

Intesa 5,57

Sanpaolo milliards

d'euros (6

milliards de dollars)

Citigroup 10

Inc milliards

Goldman 1,06 milliard de dollars

Sachs

Groupe Inc

Crédit 1,569

Suisse milliards

Suisse

francs suisses

($1.69

milliards)

BNP 3 milliards

Paribas euros

($3.3

milliards)

à la fois en

Russie et

Ukraine

Deutsche 2.9

Banque milliards

d'euros

($3.20

milliards de dollars)

UBS 634

millions de dollars

SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES

Nom Exposition USN

OMV AG 1,5-1,8

milliards de dollars

d'euros(1,6-

$2.0

milliards de dollars)

Exxon 4 milliards de dollars

Mobil

Shell 3 milliards de dollars

Equinor 1,2

milliards de dollars

GESTIONNAIRES D'ACTIFS ET FONDS

Nom Exposition USN

Californie 171,5

État million

Enseignants

Retirement

System

(CalSTRS)

BlackRock Moins de

Inc 1 milliard de dollars

Vanguard Russe

Titres du groupe

représentent

moins de

0,01% des

clients

clients.

Les 3 milliards de dollars de la Norvège

Souverain

souveraine

Fonds

Obligation PensionDan

marque des avoirs

d'une valeur de 60

millions de dollars (dit

avoir tout vendu

tout).

Le fonds Moins de

fonds 0,1

exposition de la gestion à

unité Russie

Invesco 3,6

Milliards de dollars en développement

Marchés

Fonds

Capital 8 milliards de dollars

Groupe

Vanguard 7,8

milliards $

PIMCO 6 milliards

Fidelity 4,49

milliards $

Californie $900 mln

Public

des employés

Retirement

System

(CalPERS)

Source : (Déclarations des sociétés, données Morningstar, calculs Reuters)