Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les condamnations et autres affaires concernant l'ancien Premier ministre pakistanais emprisonné Imran Khan.

Samedi, un tribunal pakistanais a acquitté M. Khan, 71 ans, et sa troisième épouse, accusés de mariage illégal, un jour après que son parti eut gagné de nouveaux sièges au parlement, accentuant ainsi la pression sur le fragile gouvernement du pays.

M. Khan a été condamné dans quatre affaires avant les élections nationales de février et est incarcéré depuis août de l'année dernière, mais toutes les condamnations prononcées à son encontre ont depuis été annulées ou suspendues.

COMPLICITÉ DE VIOLENCE

M. Khan est toujours jugé pour des accusations de terrorisme en rapport avec les violences contre l'armée et d'autres installations publiques qui ont éclaté après sa brève arrestation en mai 2023. Un certain nombre de ses partisans ont déjà été condamnés par des tribunaux militaires dans cette affaire.

La semaine dernière, un tribunal a annulé la libération sous caution de Khan dans cette affaire, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir de la seule raison de le maintenir derrière les barreaux après son acquittement pour les accusations de mariage illégal.

Son parti a déclaré samedi que les autorités avaient émis de nouveaux mandats d'arrêt à l'encontre de M. Khan dans trois affaires différentes liées aux violences du 9 mai.

AFFAIRE DES SECRETS D'ÉTAT

En juin, la Haute Cour d'Islamabad a annulé la condamnation de M. Khan pour avoir divulgué des secrets d'État.

Il avait été condamné à une peine de 10 ans de prison pour avoir rendu public un câble classifié envoyé à Islamabad par l'ambassadeur du Pakistan à Washington en 2022, dans ce qui est communément appelé l'affaire du chiffre.

M. Khan a déclaré que ce câble était la preuve d'un complot de l'armée pakistanaise et du gouvernement américain visant à renverser son gouvernement en 2022, après qu'il se fut rendu à Moscou juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Washington et l'armée pakistanaise nient cette accusation.

AFFAIRES DE CADEAUX D'ÉTAT

M. Khan a été condamné à des peines de prison - l'une de 14 ans et l'autre de trois ans - dans deux affaires concernant l'acquisition et la vente illégales de cadeaux d'État. Les deux peines ont été suspendues par les hautes cours pendant que ses appels sont entendus.

Également connue sous le nom d'affaire Toshakhana ou Trésor public, Khan et sa femme sont accusés d'avoir vendu des cadeaux d'une valeur de plus de 140 millions de roupies (501 000 dollars) en possession de l'État, qu'il a reçus pendant son mandat de premier ministre de 2018 à 2022.

Les cadeaux comprenaient des bijoux en diamant et sept montres, dont six Rolex - la plus chère étant évaluée à 85 millions de roupies (305 000 $).

Ils ont nié avoir commis des actes répréhensibles dans cette affaire.

AFFAIRE DE MARIAGE ILLÉGAL

La décision rendue samedi par un tribunal d'Islamabad a annulé un jugement rendu en février, selon lequel M. Khan et son épouse, Bushra Khan, étaient coupables d'avoir enfreint la loi islamique en ne respectant pas l'intervalle requis entre le divorce de Mme Bibi et son mariage avec M. Khan en 2018.

Le tribunal de première instance les avait condamnés à sept ans de prison.

(1 $ = 278,2500 roupies pakistanaises)