Un jury a estimé mardi que Donald Trump avait abusé sexuellement et diffamé l'écrivaine E. Jean Carroll, dernier développement en date d'une série d'ennuis judiciaires auxquels est confronté le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024. En voici d'autres :

AFFAIRE PÉNALE DE TRUMP À NEW YORK

Donald Trump est devenu le premier ancien président des États-Unis à faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'un grand jury new-yorkais l'a inculpé pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux dans le cadre d'un versement d'argent occulte à une star du porno avant sa victoire à l'élection présidentielle de 2016.

Pendant la campagne, l'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, a versé 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une liaison qu'elle dit avoir eue avec M. Trump en 2006.

M. Trump nie les allégations et la liaison, mais il a admis avoir remboursé à M. Cohen le paiement qu'il a versé à Mme Daniels.

Il a qualifié l'enquête du procureur de Manhattan Alvin Bragg de "chasse aux sorcières" à motivation politique et a plaidé non coupable le 4 avril à 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux.

Les chèques de remboursement de Trump pour le paiement de la suppression indiquaient faussement que l'argent était destiné à un "contrat de représentation", selon les procureurs. L'acte d'accusation reproche à M. Trump d'avoir falsifié les comptes de sa société immobilière dans l'intention de frauder.

À New York, la falsification de documents commerciaux est un délit passible d'une peine maximale d'un an de prison, mais elle devient un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans lorsqu'elle est commise pour faire avancer ou dissimuler un autre délit, tel qu'une infraction à la loi électorale.

Les procureurs affirment que M. Trump a falsifié des documents en partie pour dissimuler le fait que le paiement à Mme Daniels dépassait les limites fédérales de contribution aux campagnes électorales.

La semaine dernière, le juge Juan Merchan, à Manhattan, a demandé aux avocats de M. Trump et aux procureurs de se mettre d'accord sur une date de procès en février ou mars 2024, ce qui correspondrait au cœur de la campagne de M. Trump pour l'élection présidentielle de novembre 2024.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Un procureur de l'État de Géorgie enquête pour déterminer si Donald Trump et d'autres personnes ont agi illégalement pour tenter d'annuler sa défaite lors du scrutin présidentiel de 2020 dans cet État.

L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que M. Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, un collègue républicain, le 2 janvier 2021. M. Trump a demandé à M. Raffensperger de "trouver" suffisamment de voix pour annuler la défaite de M. Trump en Géorgie.

Fani Willis, le procureur du comté de Fulton, un démocrate, devrait révéler cet été si Trump et d'autres personnes seront inculpés.

Les procureurs ont accordé l'immunité à au moins huit faux électeurs qui pourraient avoir proposé de voter au collège électoral pour Trump même si Biden a remporté la Géorgie, selon un dépôt au tribunal la semaine dernière.

Selon des experts juridiques, M. Trump pourrait avoir enfreint au moins trois lois électorales criminelles de Géorgie : la conspiration en vue de commettre une fraude électorale, la sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale et l'interférence intentionnelle dans l'exercice des fonctions électorales.

M. Trump pourrait faire valoir que ses discussions relevaient de la liberté d'expression protégée par la Constitution des États-Unis.

ATTENTAT AU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Le ministère américain de la justice a ouvert une enquête sur les agissements de Donald Trump après sa défaite aux élections de 2020.

Jack Smith, procureur pour crimes de guerre et indépendant politique, supervise l'enquête. Trump a accusé le FBI, sans preuve, d'avoir lancé ces enquêtes à titre de rétribution politique.

Une commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 par des partisans de M. Trump au Capitole des États-Unis a exhorté le ministère de la justice à inculper M. Trump pour corruption d'une procédure officielle, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou aide à l'insurrection.

Seul le ministère de la justice peut décider d'inculper ou non M. Trump, qui a qualifié l'enquête du groupe d'experts dirigé par les démocrates d'imposture politique.

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a chargé M. Smith d'enquêter également sur la question de savoir si M. Trump a conservé à tort des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, après son départ de la Maison-Blanche, et s'il a ensuite tenté de faire obstruction à une enquête fédérale.

Il est illégal de retirer ou de conserver délibérément des documents classifiés.

Le FBI a saisi 13 000 documents à Mar-a-Lago lors d'une perquisition effectuée le 8 août. Une centaine de documents étaient classifiés ; certains étaient classés "top secret", le niveau de classification le plus élevé.

M. Trump a accusé le ministère de la justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.

PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

En septembre dernier, le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a poursuivi M. Trump et sa Trump Organization pour fraude.

Mme James a déclaré que son bureau avait trouvé plus de 200 exemples d'évaluations trompeuses d'actifs entre 2011 et 2021, et que M. Trump avait gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars.

Elle a ajouté que ce stratagème avait pour but d'aider M. Trump à obtenir des taux d'intérêt plus bas sur les prêts et une meilleure couverture d'assurance.

L'action civile vise à interdire définitivement à M. Trump et à trois de ses enfants adultes de diriger des entreprises dans l'État de New York, et à récupérer au moins 250 millions de dollars obtenus par la fraude.

M. Trump, un républicain, a qualifié le procès de M. James de chasse aux sorcières, et les défendeurs ont déclaré que les plaintes n'étaient pas fondées. James est un démocrate.

Le procès est prévu pour le mois d'octobre.