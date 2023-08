Quelques jours après l'atterrissage historique de son vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, l'Inde s'apprête à lancer sa prochaine mission spatiale, qui consistera à étudier le soleil et ses effets sur la météorologie de l'espace.

Voici les grandes lignes des missions passées et à venir de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) :

ADITYA-L1

Lancée le 2 septembre, la mission Aditya L1 (Aditya est le nom du soleil en hindi) est la première mission spatiale indienne visant à étudier le soleil. Le vaisseau spatial sera placé sur une orbite autour du point de Lagrange 1 (L1) du système Soleil-Terre, à environ 1,5 million de km de la Terre, là où les effets gravitationnels des deux corps s'annulent. Ce "parking" dans l'espace permet aux objets de rester en place grâce à l'équilibre des forces gravitationnelles, ce qui réduit la consommation de carburant du vaisseau spatial.

La mission vise à observer en temps réel les activités solaires et leurs effets sur la météorologie spatiale.

En 2019, le gouvernement a approuvé l'équivalent d'environ 46 millions de dollars pour la mission Aditya-L1. L'ISRO n'a pas donné d'informations officielles sur les coûts.

GAGANYAAN

La première mission spatiale indienne avec équipage ("Gagan" signifie ciel en hindi, "yaan" signifie vaisseau) prévoit de lancer un équipage de trois personnes sur une orbite de 400 km (250 miles) pour une mission de trois jours avant d'atterrir dans les eaux indiennes.

L'ISRO a déclaré que son centre spatial Vikram Sarabhai avait testé avec succès des systèmes permettant de stabiliser le module d'équipage et de réduire en toute sécurité sa vitesse lors de la rentrée dans l'atmosphère.

Au début de l'année, le vice-ministre de la science et de la technologie, Jitendra Singh, a déclaré qu'environ 90,23 milliards de roupies (1,08 milliard de dollars) avaient été alloués au programme Gaganyaan. L'ISRO affirme qu'elle se concentrera sur la mise en place d'une présence humaine durable dans l'espace une fois Gaganyaan achevé.

Aucune date officielle de lancement n'a été annoncée, mais l'ISRO a déclaré que la mission serait probablement prête en 2024.

SATELLITE NASA-ISRO SAR (NISAR)

Le satellite NASA-ISRO SAR (NISAR) est un système d'observation en orbite terrestre basse développé conjointement par la NASA et l'ISRO. NISAR cartographiera l'ensemble de la planète une fois tous les 12 jours et fournira des données permettant de comprendre l'évolution des écosystèmes, de la masse de glace, de la biomasse végétale, de l'élévation du niveau de la mer, des eaux souterraines et des risques naturels tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans et les glissements de terrain.

De la taille d'un véhicule utilitaire sport, le satellite devrait être lancé depuis l'Inde au cours du premier trimestre de l'année prochaine, l'objectif étant le mois de janvier.

MISSIONS PRÉCÉDENTES :

* Chandrayaan-3 - Le 23 août, l'Inde est devenue le premier pays à faire atterrir en toute sécurité un engin dans la région du pôle sud de la lune. La mission est en cours et l'ISRO a déclaré que son rover avait confirmé la présence de soufre, de fer, d'oxygène et d'autres éléments sur la lune.

* Chandrayaan-2 - En 2019, l'ISRO a lancé sa deuxième mission lunaire, sa première tentative d'étude du pôle sud de la lune. La mission, qui comprenait un orbiteur, un atterrisseur et un rover, a été lancée avec de grandes attentes. Bien que l'orbiteur ait été déployé avec succès, l'atterrisseur s'est écrasé.

* Mars Orbiter Mission (MOM) - En 2013, l'ISRO est devenue la quatrième agence spatiale à placer un engin spatial en orbite autour de Mars. La MOM, dont la mission ne devait durer que six mois, n'a pas perdu le contact avec les contrôleurs au sol avant 2022.

* Chandrayaan-1 - La première mission indienne vers la Lune a été lancée avec succès en 2008. Le satellite a effectué plus de 3 400 orbites autour de la Lune et a confirmé la présence de glace d'eau sur la Lune. La mission s'est achevée lorsque la communication avec le vaisseau spatial a été perdue le 29 août 2009.