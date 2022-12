Factbox-Attaque récente d'étrangers en Afghanistan

Voici une liste des récentes attaques contre des étrangers en Afghanistan :

Décembre, 2022

* Au moins trois assaillants ont été tués par les forces de sécurité en Afghanistan, lundi, après que des hommes armés ont ouvert le feu à l'intérieur d'un hôtel du centre de Kaboul prisé par les ressortissants chinois.

* Des tirs d'obus et des coups de feu transfrontaliers entre l'Afghanistan et le Pakistan ont tué six civils pakistanais et un soldat afghan, ont déclaré des responsables des deux côtés de la frontière, chaque camp accusant l'autre d'avoir déclenché les combats.

* L'ambassade du Pakistan à Kaboul a été attaquée par des tirs qui ont blessé un garde de sécurité pakistanais, selon des responsables, dans ce qu'Islamabad a appelé une tentative d'assassinat de son chef de mission, qui n'a pas été blessé.

Septembre, 2022

* Deux membres du personnel de l'ambassade russe ont été tués dans un attentat suicide près de la mission diplomatique du pays dans la capitale afghane, Kaboul, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Août 2021

* Un seul kamikaze de l'État islamique a tué 13 soldats américains et au moins 170 Afghans à l'aéroport de Kaboul, alors que les troupes américaines tentaient d'aider les Américains et les Afghans à fuir dans le chaos qui a suivi la prise du pouvoir par les talibans.