L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a délibérément trompé le Parlement au sujet de fêtes illégales organisées dans son bureau de Downing Street pendant les huis clos du COVID-19, a déclaré jeudi une commission de parlementaires après avoir rejeté sa défense centrale.

Boris Johnson a démissionné de son poste de député la semaine dernière, avant la publication du rapport. Il a accusé la commission des privilèges, un organe parlementaire de normalisation qui a enquêté sur lui, d'organiser une "chasse aux sorcières" et de se comporter comme un "tribunal kangourou".

L'ancien premier ministre a déclaré qu'il était faux de dire qu'il avait délibérément induit le Parlement en erreur et a qualifié le rapport de mascarade.

Vous trouverez ci-dessous les principales conclusions du rapport sur le comportement de M. Johnson :

JOHNSON A DÉLIBÉRÉMENT INDUIT LE PARLEMENT EN ERREUR

La commission a déclaré : "Nous concluons que lorsqu'il a déclaré à la Chambre et à cette commission que les règles et les directives étaient respectées, ses propres connaissances étaient telles qu'il a délibérément induit en erreur la Chambre et cette commission".

JOHNSON AURAIT RISQUÉ UNE SUSPENSION DE 90 JOURS DU PARLEMENT

La commission a déclaré qu'elle aurait recommandé une suspension de 90 jours de la Chambre des communes pour Johnson s'il n'avait pas démissionné.

La commission a déclaré : "S'il n'avait pas démissionné, il aurait été suspendu du Parlement pendant 90 jours : "s'il n'avait pas démissionné, nous aurions recommandé qu'il soit suspendu du service de la Chambre pendant 90 jours pour outrages répétés et pour avoir cherché à saper le processus parlementaire".

UN COMPORTEMENT SANS PRÉCÉDENT DE LA PART D'UN PREMIER MINISTRE

La commission a déclaré : "Nous avons conclu ci-dessus qu'en induisant délibérément la Chambre en erreur, M. Johnson a commis un grave outrage. Cet outrage est d'autant plus grave qu'il a été commis par le Premier ministre, le membre le plus haut placé du gouvernement. Il n'existe aucun précédent de Premier ministre ayant été reconnu coupable d'avoir délibérément induit l'Assemblée en erreur".

JOHNSON NE DEVRAIT PAS BÉNÉFICIER D'UN LAISSEZ-PASSER POUR LE PARLEMENT

Les anciens membres du Parlement ont normalement droit à un laissez-passer qui leur permet d'accéder au domaine parlementaire.

La commission a déclaré : "Compte tenu du fait que M. Johnson n'est plus membre du Parlement, nous recommandons de ne pas lui accorder de laissez-passer d'ancien membre.