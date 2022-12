Factbox-Brittney Griner, star américaine du basket-ball prise dans la crise russe

La Russie a déclaré qu'elle avait été échangée contre Viktor Bout, un marchand d'armes russe emprisonné aux États-Unis.

Voici quelques faits sur Griner :

QUI EST BRITTNEY GRINER ?

Brittney Griner, 32 ans, est une double championne olympique et une joueuse sept fois All-Star de la Women's National Basketball Association (WBNA) américaine.

Mesurant 206 cm (6 pieds 9 pouces), la joueuse de centre texane à fort potentiel a été sélectionnée en première position par les Mercury de Phoenix lors de la draft 2013 de la WBNA.

Connue sous le nom de "BG" par les fans de basket-ball, elle joue pour l'UMMC Ekaterinburg en Russie pendant l'intersaison d'hiver de la WNBA depuis 2014. Le club a attiré d'autres basketteuses américaines de haut niveau, dont Sue Bird, Diana Taurasi et Candace Parker.

Au moment de son arrestation, elle était en route pour Ekaterinburg, à 1 400 km (870 miles) à l'est de Moscou, pour rejoindre son club pour les séries éliminatoires après avoir passé du temps chez elle aux États-Unis.

POURQUOI A-T-ELLE ÉTÉ DÉTENUE ?

Griner a été arrêtée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou le 17 février avec des cartouches de vape contenant de l'huile de cannabis dans ses bagages, exactement une semaine avant que la Russie ne porte les relations avec l'Occident à leur niveau le plus bas depuis des décennies en envahissant l'Ukraine.

Le joueur avait une prescription aux États-Unis pour de la marijuana médicale afin de soulager la douleur de blessures chroniques.

Cette drogue a moins d'effets secondaires que certains analgésiques et constitue un traitement courant pour les athlètes dans les endroits où elle est légale. En Russie, cependant, la marijuana est illégale, tant à des fins médicinales que récréatives.

QUE DIT-ELLE ?

Griner a plaidé coupable aux accusations de possession et de contrebande de drogues illégales, mais a insisté sur le fait qu'elle avait fait une "erreur honnête" et n'avait pas l'intention d'enfreindre la loi russe.

Elle a témoigné qu'elle ne comprenait pas comment les cartouches s'étaient retrouvées dans ses bagages et a émis l'hypothèse qu'elle aurait pu les emballer par inadvertance alors qu'elle se dépêchait de prendre son vol.

"Je n'avais aucune intention, je n'ai pas conspiré ou planifié de commettre ce crime", a-t-elle déclaré à la cour. "Je sais que tout le monde continue à parler de gage et de politique, mais j'espère que cela est loin de cette salle d'audience".

Lors de son appel infructueux, elle a déclaré que la quantité de marijuana dans ses bagages n'avait été que légèrement supérieure à celle considérée comme légalement insignifiante.

Ses avocats ont déclaré que, dans tous les cas, la peine de neuf ans dans une colonie pénitentiaire était manifestement disproportionnée.

OÙ EST GRINER MAINTENANT ?

L'échec de l'appel de Griner le 25 octobre a ouvert la voie à son transfert d'un centre de détention près de Moscou vers une colonie pénitentiaire ailleurs en Russie.

Ses avocats ont déclaré le 17 novembre qu'elle avait été emmenée à la colonie pénitentiaire pour femmes IK-2 à Yavas, une ville de la région de Mordovie au sud-est de Moscou.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION AUX ÉTATS-UNIS ?

Des responsables américains et des athlètes de renom affirment que Griner a été détenue et condamnée à tort et ont demandé sa libération immédiate, affirmant qu'elle est utilisée comme un pion politique.

Le président américain Joe Biden a rencontré Cherelle, l'épouse de Griner, en septembre pour lui dire qu'il s'efforçait de décrocher la libération de Griner le plus rapidement possible.

Les initiales de Griner et son numéro de maillot, "42", ont été inscrits au pochoir sur les terrains des 12 équipes de la WNBA cette saison.

Outre les nombreux messages de soutien provenant de l'ensemble du sport américain, Megan Rapinoe, de l'équipe nationale américaine de football féminin, portait une veste de costume blanche avec "BG" brodé sur son revers lorsqu'elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains de Biden.