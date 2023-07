Le chef de la banque centrale australienne ne sera pas reconduit pour un second mandat, alors que le gouvernement travailliste cherche une nouvelle paire de mains pour une institution marquée par les critiques sur la forte hausse des taux d'intérêt, ont rapporté plusieurs médias vendredi.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et le trésorier Jim Chalmers tiendront une conférence de presse à 09h40 vendredi (23h40 GMT, jeudi).

Le mandat actuel de sept ans du gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, prendra fin le 17 septembre.

Voici la liste des personnes pressenties pour le remplacer.

* Michele Bullock, 60 ans, est devenue la première femme vice-gouverneur de la RBA lorsqu'elle a été nommée à ce poste en avril 2022. Elle a étudié l'économie à l'université de la Nouvelle-Angleterre et est titulaire d'un master de la London School of Economics.

* Steven Kennedy, 58 ans, directeur du Trésor fédéral depuis 2019. Il a également été membre du conseil d'administration de la RBA pendant cette période. Il a été conseiller économique des premiers ministres travaillistes Kevin Rudd et Julia Gillard pendant la crise financière mondiale. Il a étudié l'économie à l'université de Sydney et a obtenu un doctorat en économie de la santé à l'université nationale australienne (ANU).

* Jenny Wilkinson, 56 ans, directrice du ministère des finances du gouvernement et ancienne collaboratrice de la RBA pendant plus de dix ans. Elle a dirigé le Bureau parlementaire du budget (PBO) et a été secrétaire adjointe du Trésor. Elle est titulaire d'un diplôme d'économie de l'ANU et d'une maîtrise en affaires publiques de Princeton.

* David Gruen, 68 ans, marié à Wilkinson, est un autre candidat. M. Gruen dirige le Bureau australien des statistiques et a travaillé à la RBA de 1989 à 2002, où il a été nommé directeur de la recherche économique. Il a rejoint le Trésor en 2003. Il est titulaire d'un doctorat en physiologie de l'université de Cambridge et d'un doctorat en économie de l'université nationale australienne.

* Martin Parkinson, 64 ans, ancien haut fonctionnaire, est chancelier de l'université Macquarie depuis 2019. Il a été secrétaire du Trésor, a siégé au conseil de la RBA pendant quatre ans et a été secrétaire du ministère du Premier ministre et du Cabinet. Il est titulaire d'un diplôme d'économie de l'université d'Adélaïde, d'une maîtrise de l'ANU et d'un doctorat de l'université de Princeton.

* Guy Debelle, 56 ans, ancien gouverneur adjoint de la RBA, occupe actuellement plusieurs fonctions à temps partiel, notamment en tant que directeur de Fortescue Future Industries et conseiller en investissement auprès du deuxième plus grand fonds de pension australien. M. Debelle a mis fin à 25 années passées à la RBA en démissionnant en 2022 pour travailler dans l'unité d'énergie renouvelable du milliardaire Andrew Forrest. Il est diplômé en économie de l'université d'Adélaïde et titulaire d'un doctorat du MIT.

* Un autre nom cité dans les médias est celui de Carolyn Wilkins, ancienne fonctionnaire de la Banque du Canada, qui a dirigé une étude sur la RBA.