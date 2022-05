Factbox-Candidats principaux, promesses politiques lors des élections canadiennes en Ontario

Andrea Horwath du Parti néo-démocrate et Steven Del Duca du Parti libéral sont ses principaux concurrents.

Ford pourrait remporter 35 % des voix, devant Del Duca avec 28 % et Horwath avec 24 %, selon un sondage Abacus Data publié lundi.

Voici les principaux candidats et quelques-unes de leurs principales promesses de campagne :

DOUG FORD

Ford, 57 ans, a été porté au pouvoir en 2018, mettant fin à 15 ans de règne libéral en Ontario.

En réponse aux prix élevés de l'immobilier, Ford s'est engagé à ajouter 1,5 million de nouveaux logements dans la province au cours des 10 prochaines années. Pour atténuer le coup de l'inflation galopante, Ford s'engage à réduire les taxes provinciales sur l'essence et le carburant pendant six mois s'il gagne.

Le gouvernement de Ford, s'il est élu, élargira également l'admissibilité et le montant d'un crédit d'impôt pour les familles à faible revenu. Son gouvernement a adopté une augmentation du salaire minimum, qui passera de 15 $CAN à 15,50 $CAN (12,07 $CAN) l'heure, et qui entrera en vigueur le 1er octobre.

M. Ford promet également d'investir considérablement dans l'infrastructure, notamment pour augmenter la capacité des hôpitaux et améliorer le transport routier et ferroviaire.

STEVEN DEL DUCA

Le libéral Del Duca, 48 ans, se présente pour devenir premier ministre de l'Ontario pour la première fois, vantant les mérites de l'Ontario en tant que "lieu de croissance" sous sa direction.

Del Duca réutiliserait l'argent que Ford a alloué à son projet d'infrastructure routière pour dépenser 10 milliards de dollars canadiens (7,8 milliards de dollars) pour construire et réparer des écoles. Il s'engage également à réduire les tarifs du transport en commun à 1 $CAN par trajet dans toute la province, à réduire le coût de la vie en construisant davantage de logements, à augmenter le salaire minimum à 16 $CAN l'heure et à rétablir le contrôle des loyers interrompu en 2018.

ANDREA HORWATH

Mme Horwath, 59 ans, représente le plus grand parti d'opposition à l'Assemblée législative. Avec le slogan "They broke it, we'll fix it", le parti prévoit de s'attaquer à la crise du logement en partie en créant une taxe annuelle de spéculation et de vacance sur les propriétés résidentielles.

C'est la quatrième fois qu'elle se présente pour être le chef de la province.

Mme Horwath affirme qu'elle annulerait les "projets inutiles" priorisés par M. Ford, comme son projet d'infrastructure routière, qu'elle gèlerait les impôts des familles à faible et moyen revenu et qu'elle promet de porter le salaire minimum à 20 $ en 2026.

(1 $ = 1,2840 dollars canadiens)

