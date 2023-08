Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé par une junte militaire le 26 juillet. Le dirigeant emprisonné risque d'être accusé de haute trahison en raison de ses échanges avec des chefs d'État étrangers et des organisations internationales, ont déclaré les dirigeants du coup d'État.

Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur Bazoum, son ascension et sa chute du pouvoir :

MINISTRE DEVENU PRÉSIDENT

Bazoum, 63 ans, a été ministre des affaires étrangères et ministre de l'intérieur sous son prédécesseur Mahamadou Issoufou, qui s'est retiré après deux mandats de cinq ans et a choisi Bazoum comme candidat présidentiel du parti au pouvoir.

La victoire de M. Bazoum aux élections de 2021 a permis au Niger de connaître sa première transition d'un dirigeant démocratiquement élu à un autre. Le pays avait connu quatre coups d'État depuis son indépendance de la France en 1960.

LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ

Bazoum a hérité d'une crise sécuritaire et s'est engagé à poursuivre les politiques d'Issoufou en matière de lutte contre la violence islamiste et de lutte contre la pauvreté dans l'un des pays les moins développés du monde.

Le Niger est touché par deux des conflits les plus sanglants d'Afrique : l'un près de sa frontière occidentale avec le Mali et le Burkina Faso, où des djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sont actifs, et l'autre près de sa frontière sud-est avec le Nigéria, où Boko Haram opère.

Le Niger a renforcé ses alliances avec les puissances occidentales sous Bazoum, devenant une plaque tournante pour les forces françaises, américaines, allemandes et italiennes.

Les dirigeants du coup d'État au Niger ont invoqué l'insécurité persistante pour justifier le renversement de Bazoum, mais les données sur les attaques et les victimes montrent que la sécurité s'est améliorée grâce aux tactiques utilisées par le gouvernement de Bazoum et à l'aide des forces étrangères basées dans le pays.

LUTTE POUR LE POUVOIR

Selon l'International Crisis Group, le coup d'État du 26 juillet est lié aux tensions entre Bazoum et une partie de l'armée nigérienne.

Quelques jours avant la prestation de serment de Bazoum en tant que président en 2021, une unité militaire a tenté de s'emparer du palais présidentiel lors d'une tentative de coup d'État.

Plus récemment, la mise à l'écart par Bazoum d'un certain nombre de hauts responsables de l'armée et de l'administration publique a été l'un des principaux moteurs de la mutinerie menée par le chef de sa puissante garde présidentielle, le général Abdourahamane Tiani, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.

IMPRISONNEMENT

Depuis son renversement, Bazoum est détenu par les nouvelles autorités militaires dans des conditions que son parti a qualifiées d'inhumaines, sans accès à l'eau courante, à l'électricité ou à des produits frais. Sa femme et son fils ont également été détenus avec lui.

Des puissances régionales et mondiales ont demandé sa libération, notamment le principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, les Nations unies et les États-Unis.

Le 13 août, la junte a déclaré qu'elle avait rassemblé les preuves nécessaires pour poursuivre Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du Niger.