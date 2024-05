Un hélicoptère Bell 212 transportant le président iranien et son ministre des affaires étrangères s'est écrasé dimanche, selon les médias d'État iraniens, alors qu'il traversait des montagnes dans un épais brouillard. On craint que tous les occupants ne soient morts, a déclaré un responsable iranien lundi, alors que les équipes de recherche ont localisé l'épave.

Version civile de l'omniprésent UH-1N "Twin Huey" de l'époque de la guerre du Viêt Nam, ces appareils sont largement utilisés dans le monde par les gouvernements et les opérateurs privés :

QUELLES SONT LES ORIGINES DE L'HÉLICOPTÈRE ?

Bell Helicopter (aujourd'hui Bell Textron, une division de Textron Inc) a développé l'appareil pour l'armée canadienne à la fin des années 1960, en tant qu'amélioration de l'UH-1 Iroquois original. Le nouveau modèle utilise deux turbomoteurs au lieu d'un, ce qui lui confère une plus grande capacité de transport. L'hélicoptère a été introduit en 1971 et rapidement adopté par les États-Unis et le Canada, selon les documents de formation de l'armée américaine.

QUELLES SONT SES UTILISATIONS ?

En tant qu'hélicoptère utilitaire - l'UH dans sa désignation militaire représente ces mots - le Bell 212 est censé s'adapter à toutes sortes de situations, y compris le transport de personnes, le déploiement de matériel de lutte contre les incendies, le transport de marchandises et le montage d'armes.

Le modèle iranien qui s'est écrasé dimanche était configuré pour transporter des passagers du gouvernement. Bell Helicopter présente la dernière version, le Subaru Bell 412, comme un appareil destiné à la police, au transport médical, au transport de troupes, à l'industrie énergétique et à la lutte contre les incendies. Selon les documents de certification de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, il peut transporter 15 personnes, y compris l'équipage.

QUELLES SONT LES ORGANISATIONS QUI EXPLOITENT L'HÉLICOPTÈRE ?

Parmi les organisations non militaires qui utilisent le Bell 212, on peut citer les garde-côtes japonais, les forces de l'ordre et les services d'incendie aux États-Unis, la police nationale thaïlandaise et bien d'autres encore. Le nombre d'hélicoptères exploités par le gouvernement iranien n'est pas clair, mais l'armée de l'air et la marine iraniennes en possèdent 10 au total, selon le répertoire 2024 World Air Forces de FlightGlobal.

Y A-T-IL EU D'AUTRES INCIDENTS IMPLIQUANT LE BELL 212 ?

Le dernier accident mortel d'un Bell 212 s'est produit en septembre 2023, lorsqu'un avion privé s'est écrasé au large des côtes des Émirats arabes unis, selon la Flight Safety Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la sécurité aérienne. L'accident iranien le plus récent de ce type d'appareil s'est produit en 2018 et a fait quatre morts, selon la base de données de l'organisation.