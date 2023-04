Factbox - Ce que l'on sait de la dernière fuite de secrets américains

Les agences américaines de sécurité nationale et le ministère de la justice enquêtent sur la divulgation de dizaines de documents classifiés afin d'évaluer les dommages causés à la sécurité nationale et aux relations avec les alliés et d'autres pays, notamment l'Ukraine.

Voici ce que nous savons et ce que nous ignorons sur ce qui semble être la plus grave fuite de secrets américains depuis des années : LES DOCUMENTS SONT-ILS RÉELS ? Les autorités américaines estiment que la plupart des documents sont authentiques. Toutefois, certains semblent avoir été modifiés pour montrer des estimations américaines gonflées des pertes sur le champ de bataille ukrainien depuis l'invasion de la Russie en février 2022, ainsi que des chiffres sous-estimés pour les forces russes. On ne sait pas exactement lesquels de ces documents ont pu être truffés d'informations erronées et s'ils pourraient faire partie d'une opération de désinformation russe ou d'un plan américain visant à tromper Moscou sur les plans de guerre de Kiev. DE QUEL TYPE DE DOCUMENTS S'AGIT-IL ? Les documents, qui portent la mention "Secret" ou "Top Secret", comprennent des diapositives de briefing sensibles sur l'état de la guerre en Ukraine en février et mars de cette année. Lundi, le Pentagone a déclaré que les documents semblaient similaires aux mises à jour quotidiennes fournies à ses hauts responsables ainsi qu'à d'autres mises à jour des services de renseignement, bien qu'il semble y avoir quelques inexactitudes. Les documents portent la mention de classification NONFORN, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être partagés avec des agences de renseignement étrangères. Les documents portant la mention FVEY (Five Eyes), qui fait référence aux services d'espionnage des pays anglophones du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, font exception à cette règle. Les documents ainsi marqués auraient été vus par des milliers de personnes bénéficiant d'une habilitation de sécurité. Mais comme tous les documents ne portent pas la mention FVEY, les autorités américaines pensent que la personne qui les a divulgués pourrait être américaine. Certains documents portent en outre la mention FISA, ce qui signifie qu'ils ont été collectés en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act, la loi qui régit la surveillance des communications électroniques par les États-Unis. COMMENT LES DOCUMENTS ONT-ILS ÉTÉ DIVULGUÉS ? Les autorités américaines ne savent pas encore comment les documents se sont retrouvés en ligne. Des photos de documents froissés - suggérant qu'ils ont pu être pliés pour être cachés avant d'être retirés des espaces ultrasecrets dans lesquels ces documents sont confinés et photographiés - ont été publiées sur des sites de médias sociaux. Parmi ces derniers figurent Discord, une plateforme de messagerie instantanée très prisée des joueurs, le forum de messagerie en ligne 4Chan, l'application de messagerie globale cryptée Telegram et Twitter. Bien que les documents n'aient attiré l'attention du public que ces derniers jours, le site d'investigation open source Bellingcat a déclaré qu'il avait trouvé des preuves que les documents - ou du moins certains d'entre eux - étaient apparus sur les médias sociaux dès le mois de mars ou même en janvier. Dans un article sur le "voyage improbable" des documents, Bellingcat a retracé les premières références à la fuite sur un serveur Discord aujourd'hui disparu et a cité trois anciens utilisateurs affirmant qu'un grand nombre de documents avaient été partagés sur ce serveur. QUE DISENT LES DOCUMENTS ? Les documents couvrent un large éventail de sujets d'intérêt pour les décideurs politiques américains : - L'Ukraine : Des détails sur les frappes aériennes ukrainiennes, les vulnérabilités de la défense aérienne du pays et même la taille de certaines unités militaires ukrainiennes. - Le groupe Wagner : Descriptions d'un certain nombre d'actions de sensibilisation menées par le groupe mercenaire russe, notamment auprès de "contacts" turcs, de responsables du gouvernement haïtien et de la présence croissante de l'organisation au Mali. - Moyen-Orient : Mises à jour concernant les activités nucléaires de l'Iran ainsi que des informations sur les pourparlers entre les Émirats arabes unis et la Russie en vue de la construction d'un centre de maintenance pour certaines armes. - Chine : Prévisions sur la réaction de la Chine aux frappes ukrainiennes à l'intérieur de la Russie, ainsi que des détails sur les projets britanniques dans la région indo-pacifique. - Corée du Nord : Détails sur les essais de missiles effectués par Pyongyang et évaluation du fait que le défilé de février a probablement surestimé la menace que représentent les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) pour les États-Unis. - Amérique du Sud : informations sur le projet des responsables brésiliens de se rendre à Moscou en avril pour discuter d'un projet de médiation en Ukraine. - Afrique : Une évaluation selon laquelle la France aura probablement du mal à atteindre ses objectifs de sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.